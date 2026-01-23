Администрация Трампа запретила использование тканей плода в научных исследованиях

Национальные институты здравоохранения США "NIH" прекратили финансирование любых проектов, использующих ткани человеческих эмбрионов, полученные в результате абортов. Новая политика, введенная администрацией Дональда Трампа, отменяет разрешения предыдущего правительства и направлена на внедрение альтернативных методов биомедицинских исследований. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному сообщению директора "NIH" Джея Бхаттачарьи от 22 января 2026 года, агентство больше не будет предоставлять гранты и не подписывать контракты на исследования, предусматривающие использование тканей плода. Ограничения касаются как внутренних лабораторий института, так и внешних научных учреждений, получающих государственную поддержку. Бхаттачарья подчеркнул, что это решение направлено на то, чтобы научные разработки соответствовали "этическим ценностям американского народа" и основывались на передовых технологиях моделирования болезней.

Аргументы научного сообщества и сторонников запрета

Запрет вызвал острую дискуссию среди ученых, поскольку фетальные ткани десятилетиями использовались для изучения рака, ВИЧ, болезни Паркинсона и разработки вакцин.

Многие исследователи утверждают, что в настоящее время не существует адекватных заменителей для изучения развития человеческого мозга или иммунной системы. В то же время сторонники новой политики указывают на прогресс в использовании органоидов, искусственного интеллекта и стволовых клеток взрослых людей, которые, по их мнению, делают использование эмбриональных тканей устаревшим и неэтичным.

Дальнейшие планы по клеточным линиям

Новая политика пока не запрещает использование "клеточных линий", созданных ранее на основе клеток плода, которые десятилетиями клонируются в лабораториях. Однако директор "NIH" сообщил, что в ближайшее время агентство начнет консультации о возможности полного отказа от человеческих эмбриональных стволовых клеток в будущем. Этот шаг является частью более широкой стратегии администрации Трампа по реформированию биомедицинской отрасли США.

