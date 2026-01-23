$43.180.08
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 23155 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
22 января, 16:54 • 20823 просмотра
Беспилотники СБУ поразили нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в рф: ориентировочный ущерб достигает 50 млн долларов
22 января, 14:44 • 20175 просмотра
Зеленский анонсировал двухдневную трехстороннюю встречу Украины, США и рф в ОАЭ
22 января, 14:19 • 17794 просмотра
"Продуктивная и содержательная встреча": Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом в Давосе
22 января, 11:49 • 17748 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 34167 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
22 января, 11:14 • 15976 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
22 января, 10:59 • 16447 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
22 января, 07:31 • 18931 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Администрация Трампа запретила использование тканей плода в научных исследованиях

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Администрация Трампа запретила финансирование NIH проектов, использующих ткани человеческих эмбрионов, полученные в результате абортов. Это решение отменяет разрешения предыдущего правительства и направлено на внедрение альтернативных методов биомедицинских исследований.

Администрация Трампа запретила использование тканей плода в научных исследованиях

Национальные институты здравоохранения США "NIH" прекратили финансирование любых проектов, использующих ткани человеческих эмбрионов, полученные в результате абортов. Новая политика, введенная администрацией Дональда Трампа, отменяет разрешения предыдущего правительства и направлена на внедрение альтернативных методов биомедицинских исследований. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Согласно официальному сообщению директора "NIH" Джея Бхаттачарьи от 22 января 2026 года, агентство больше не будет предоставлять гранты и не подписывать контракты на исследования, предусматривающие использование тканей плода. Ограничения касаются как внутренних лабораторий института, так и внешних научных учреждений, получающих государственную поддержку. Бхаттачарья подчеркнул, что это решение направлено на то, чтобы научные разработки соответствовали "этическим ценностям американского народа" и основывались на передовых технологиях моделирования болезней.

Аргументы научного сообщества и сторонников запрета

Запрет вызвал острую дискуссию среди ученых, поскольку фетальные ткани десятилетиями использовались для изучения рака, ВИЧ, болезни Паркинсона и разработки вакцин.

План Трампа по миру в Газе: США объявили о переходе ко второму этапу14.01.26, 20:17 • 4469 просмотров

Многие исследователи утверждают, что в настоящее время не существует адекватных заменителей для изучения развития человеческого мозга или иммунной системы. В то же время сторонники новой политики указывают на прогресс в использовании органоидов, искусственного интеллекта и стволовых клеток взрослых людей, которые, по их мнению, делают использование эмбриональных тканей устаревшим и неэтичным.

Дальнейшие планы по клеточным линиям

Новая политика пока не запрещает использование "клеточных линий", созданных ранее на основе клеток плода, которые десятилетиями клонируются в лабораториях. Однако директор "NIH" сообщил, что в ближайшее время агентство начнет консультации о возможности полного отказа от человеческих эмбриональных стволовых клеток в будущем. Этот шаг является частью более широкой стратегии администрации Трампа по реформированию биомедицинской отрасли США. 

Белый дом объявил состав исполнительного "Совета мира" для Газы: кто вошел17.01.26, 02:33 • 4845 просмотров

Степан Гафтко

