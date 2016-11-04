Адміністратора сепаратистських груп у соцмережах затримали у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали жительку Дніпра, яка вела активну антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що у 2014 році 30-річна жінка через Інтернет познайомилася з представниками спецслужб РФ, погодилася розповсюджувати сепаратистські матеріали на різних інформаційно-політичних пабліках та стала адміністратором кількох груп антиукраїнської спрямованості.
Так, жінка поширювала інформацію, спрямовану на дискредитацію української держави та армії, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, входження південно-східних областей України до складу Росії.
Крім того, за завданням своїх кураторів, жінка розміщувала у праворадикальних та проукраїнських групах соціальних мереж спеціально підготовлені спецслужбами РФ заклики до участі в акціях протесту проти влади.
Під час обшуку співробітники спецслужби вилучили у зловмисниці комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.