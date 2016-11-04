Администратора сепаратистских групп в соцсетях задержали в Днепре

Установлено, что в 2014 году 30-летняя женщина через Интернет познакомилась с представителями спецслужб РФ, согласилась распространять сепаратистские материалы на различных информационно-политических пабликах и стала администратором нескольких групп антиукраинской направленности.

Так, женщина распространяла информацию, направленную на дискредитацию украинского государства и армии, разжигание межнациональной розни, вхождение юго-восточных областей Украины в состав России.

Кроме того, по заданию своих кураторов, женщина размещала в праворадикальных и проукраинских группах социальных сетей специально подготовленные спецслужбами РФ призывы к участию в акциях протеста против власти.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли у злоумышленницы компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия.