АЧС: Китай шукає нових постачальників свиней для відновлення поголів'я
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Поширення африканської чуми свиней (АЧС) у Китаї призвело до суттєвого скорочення національного поголів’я. Керівництво країни планує вирішити цю проблему шляхом збільшення імпорту свиноматок, передає УНН із посиланням на meat-inform.com.
Імпортувати свиноматок планують із Росії. Розводити свиней буде компанія "Genesus".
“За нашими даними, Китай вже розглядає питання імпорту племінних тварин з Росії. Genesus утримує 6 тис. свиноматок високої якості в РФ. Компанія протягом останніх кількох років є найбільшим експортером племінних свиней до Китаю. Якщо буде укладено угоду з Росією, Genesus отримає хорошу можливість для нарощування торгівлі.
Обсяг племінного стада, який буде потрібен для поповнення ферм в Китаї, є неймовірним”, – прокоментував генеральний директор Genesus Inc в Росії, СНД і Європі Саймон Грей.
За прогнозами аналітиків ринку, у цьому році поголів’я свиней у Китаї знизиться на 200 млн. голів. У країні збираються відновлювати поголів’я попри те, що АЧС у Китаї не вщухає.
Як писав УНН, українські тваринники просять Держпродспоживслужбу відкрити ринок експорту нашої свинини до Китаю.
"Через кризу у свинарстві, викликану поширенням вірусу АЧС, у найближчі роки Китай буде продовжувати імпортувати більше свинини. Тому, потенціал України в нарощуванні обсягів виробництва свинини і експорту на світових ринках дуже високий", - вважають в АСУ.
Зауважимо, що протягом останніх років, Україна рекордно скоротила експорт свинини. Натомість, імпорт цього продукту ми нарощуємо колосальними темпами.
За словами парламентарія Сергія Тригубенка, так багато свинини, як зараз, ми не імпортували останні 4 роки. Більш того, така ситуація призвела до відчутного подорожчання сала і свинини на внутрішньому ринку.