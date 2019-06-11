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АЧС Китай ищет новых поставщиков свиней для восстановления поголовья

Киев • УНН

 • 13702 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Китае привело к существенному сокращению национального поголовья. Руководство страны планирует решить эту проблему путем увеличения импорта свиноматок, передает УНН со ссылкой на meat-inform.com.

АЧС Китай ищет новых поставщиков свиней для восстановления поголовья

Импортировать свиноматок планируют из России. Разводить свиней будет компания "Genesus".

"По нашим данным, Китай уже рассматривает вопрос импорта племенных животных из России. Genesus удерживает 6 тыс. свиноматок высокого качества в РФ. Компания на протяжении последних нескольких лет является крупнейшим экспортером племенных свиней в Китай. Если будет заключено соглашение с Россией, Genesus получит хорошую возможность для наращивания торговли.

Объем племенного стада, которое потребуется для пополнения ферм в Китае, является невероятным", - прокомментировал генеральный директор Genesus Inc в России, СНГ и Европе Саймон Грей.

По прогнозам аналитиков рынка, в этом году поголовье свиней в Китае снизится на 200 млн голов. В стране собираются восстанавливать поголовье не смотря на то, что АЧС в Китае не утихает.

Как писал УНН, украинские животноводы просят Госпродпотребслужбу открыть рынок экспорта нашей свинины в Китай.

"Из-за кризиса в свиноводстве, вызванного распространением вируса АЧС, в ближайшие годы Китай будет продолжать импортировать больше свинины. Поэтому, потенциал Украины в наращивании объемов производства свинины и экспорта на мировых рынках очень высок", - считают в АСУ.

отметим, что в последние годы, Украина рекордно сократила экспорт свинины. Зато импорт этого продукта мы наращиваем колоссальными темпами.

По словам парламентария Сергея Тригубенко, так много свинины, как сейчас, мы не импортировали последние 4 года. Более того, такая ситуация привела к ощутимому удорожанию сала и свинины на внутреннем рынке.

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