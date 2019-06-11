АЧС Китай ищет новых поставщиков свиней для восстановления поголовья
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Распространения африканской чумы свиней (АЧС) в Китае привело к существенному сокращению национального поголовья. Руководство страны планирует решить эту проблему путем увеличения импорта свиноматок, передает УНН со ссылкой на meat-inform.com.
Импортировать свиноматок планируют из России. Разводить свиней будет компания "Genesus".
"По нашим данным, Китай уже рассматривает вопрос импорта племенных животных из России. Genesus удерживает 6 тыс. свиноматок высокого качества в РФ. Компания на протяжении последних нескольких лет является крупнейшим экспортером племенных свиней в Китай. Если будет заключено соглашение с Россией, Genesus получит хорошую возможность для наращивания торговли.
Объем племенного стада, которое потребуется для пополнения ферм в Китае, является невероятным", - прокомментировал генеральный директор Genesus Inc в России, СНГ и Европе Саймон Грей.
По прогнозам аналитиков рынка, в этом году поголовье свиней в Китае снизится на 200 млн голов. В стране собираются восстанавливать поголовье не смотря на то, что АЧС в Китае не утихает.
Как писал УНН, украинские животноводы просят Госпродпотребслужбу открыть рынок экспорта нашей свинины в Китай.
"Из-за кризиса в свиноводстве, вызванного распространением вируса АЧС, в ближайшие годы Китай будет продолжать импортировать больше свинины. Поэтому, потенциал Украины в наращивании объемов производства свинины и экспорта на мировых рынках очень высок", - считают в АСУ.
отметим, что в последние годы, Украина рекордно сократила экспорт свинины. Зато импорт этого продукта мы наращиваем колоссальными темпами.
По словам парламентария Сергея Тригубенко, так много свинины, как сейчас, мы не импортировали последние 4 года. Более того, такая ситуация привела к ощутимому удорожанию сала и свинины на внутреннем рынке.