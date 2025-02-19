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Аборигени вимагають від Австралії 1,8 млрд доларів за видобуток руди на їх землях

Аборигени вимагають від Австралії 1,8 млрд доларів за видобуток руди на їх землях

Київ • УНН

 • 27916 перегляди

Корінні жителі Австралії подали позов проти уряду через незаконний видобуток залізної руди на їх території. Yindjibarndi Ngurra вимагає компенсацію в розмірі 1,8 млрд австралійських доларів за культурні та економічні збитки.

Група австралійських аборигенів висунула вимогу до уряду Західної Австралії про компенсацію в розмірі 1,8 мільярда австралійських доларів через дозвіл на видобуток залізної руди без угоди про землекористування. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Корпорація Yindjibarndi Ngurra (YNAC) стверджує, що роботи в межах видобувного центру Solomon завдали серйозної шкоди їхнім землям та спільноті.

Позов включає 1 мільярд австралійських доларів за культурні втрати та ще 678 мільйонів за економічні збитки. Судові документи свідчать, що ця справа може стати прецедентною та відкрити шлях до нових компенсаційних вимог щодо минулих порушень прав корінних народів.

YNAC подала позов проти уряду штату, звинувачуючи його у видачі дозволів на розробку земель. Очікується, що держава, своєю чергою, намагатиметься стягнути компенсацію з компанії Fortescue, одного з найбільших у світі виробників залізної руди.

Fortescue підтвердила право аборигенів на компенсацію, проте сума виплат залишається предметом суперечок. Водночас представники уряду Західної Австралії наразі не надали коментарів.

Нагадаємо

Західна Австралія є ключовим регіоном для глобальної індустрії виробництва сталі, забезпечуючи майже половину світового експорту залізної руди.

Посол США про атаку рф у новорічну ніч: путін, схоже, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза01.01.23, 08:12 • 1969719 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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