Група австралійських аборигенів висунула вимогу до уряду Західної Австралії про компенсацію в розмірі 1,8 мільярда австралійських доларів через дозвіл на видобуток залізної руди без угоди про землекористування. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Корпорація Yindjibarndi Ngurra (YNAC) стверджує, що роботи в межах видобувного центру Solomon завдали серйозної шкоди їхнім землям та спільноті.

Позов включає 1 мільярд австралійських доларів за культурні втрати та ще 678 мільйонів за економічні збитки. Судові документи свідчать, що ця справа може стати прецедентною та відкрити шлях до нових компенсаційних вимог щодо минулих порушень прав корінних народів.

YNAC подала позов проти уряду штату, звинувачуючи його у видачі дозволів на розробку земель. Очікується, що держава, своєю чергою, намагатиметься стягнути компенсацію з компанії Fortescue, одного з найбільших у світі виробників залізної руди.

Fortescue підтвердила право аборигенів на компенсацію, проте сума виплат залишається предметом суперечок. Водночас представники уряду Західної Австралії наразі не надали коментарів.

Нагадаємо

Західна Австралія є ключовим регіоном для глобальної індустрії виробництва сталі, забезпечуючи майже половину світового експорту залізної руди.

Посол США про атаку рф у новорічну ніч: путін, схоже, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза