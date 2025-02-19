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Аборигены требуют от Австралии 1,8 млрд долларов за добычу руды на их землях

Аборигены требуют от Австралии 1,8 млрд долларов за добычу руды на их землях

Киев  •  УНН

 • 10107 просмотра

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Коренные жители Австралии подали иск против правительства из-за незаконной добычи железной руды на их территории. Yindjibarndi Ngurra требует компенсацию в размере 1,8 млрд австралийских долларов за культурный и экономический ущерб.

Группа австралийских аборигенов выдвинула требование к правительству Западной Австралии о компенсации в размере 1,8 миллиарда австралийских долларов из-за разрешения на добычу железной руды без соглашения о землепользовании. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Корпорация Yindjibarndi Ngurra (YNAC) утверждает, что работы в пределах добывающего центра Solomon нанесли серьезный ущерб их землям и сообществу.

Иск включает 1 миллиард австралийских долларов за культурные потери и еще 678 миллионов за экономический ущерб. Судебные документы свидетельствуют, что это дело может стать прецедентным и открыть путь к новым компенсационным требованиям в отношении прошлых нарушений прав коренных народов.

YNAC подала иск против правительства штата, обвиняя его в выдаче разрешений на разработку земель. Ожидается, что государство, в свою очередь, будет пытаться взыскать компенсацию с компании Fortescue, одного из крупнейших в мире производителей железной руды.

Fortescue подтвердила право аборигенов на компенсацию, однако сумма выплат остается предметом споров. В то же время представители правительства Западной Австралии пока не предоставили комментариев.

Напомним,

Западная Австралия является ключевым регионом для мировой индустрии производства стали, обеспечивая почти половину мирового экспорта железной руды.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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