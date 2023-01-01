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14:16 • 25038 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 50745 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посол США об атаке рф в новогоднюю ночь: путин, похоже, до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа

Киев • УНН

 • 1969718 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала атаку российских войск в новогоднюю ночь трусливой, указав на уверенность Соединенных Штатов в победе Украины в 2023 году, пишет УНН.

Цитата

"Невероятно. россия холодно и трусливо напала на Украину в первые часы нового года. путин, похоже, до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа. Америка абсолютно уверена, что Украина победит в 2023 году. Слава Украине!" – написала Бринк в Twitter.

Дополнение

В новогоднюю ночь армия рф атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахедов", запущенных врагом.

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