Посол США об атаке рф в новогоднюю ночь: путин, похоже, до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа

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"Невероятно. россия холодно и трусливо напала на Украину в первые часы нового года. путин, похоже, до сих пор не понимает, что украинцы сделаны из железа. Америка абсолютно уверена, что Украина победит в 2023 году. Слава Украине!" – написала Бринк в Twitter.

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В новогоднюю ночь армия рф атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахедов", запущенных врагом.