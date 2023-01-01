Посол США про атаку рф у новорічну ніч: путін, схоже, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала атаку російських військ у новорічну ніч боягузливою, вказавши на впевненість Сполучених Штатів у перемозі України у 2023 році, пише УНН.
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"Неймовірно. росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. путін, схожe, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза. Америка абсолютно впевнена, що Україна переможе у 2023 році. Слава Україні!" - написала Брінк у Twitter.
Доповнення
У новорічну ніч армія рф атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряною обороною знищено 45 "Шахедів", запущених ворогом.