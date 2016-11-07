А.Шевченко довикликає футболіста донецького "Шахтаря" В.Коваленка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Головний тренер національної збірної команди України Андрій Шевченко запросив на збір перед кваліфікаційним матчем чемпіонату світу 2018 року проти Фінляндії та товариською грою проти Сербії півзахисника донецького "Шахтаря" Віктора Коваленка, передає УНН з посиланням на ФФУ.
А.Шевченко довикликає півзахисника "гірників" А.Коваленка, який стане 25 гравцем національної збірної.
Збір національної команди розпочнеться 7 листопада.
Нагадаємо, головний тренер національної команди України Андрій Шевченко оголосив список із 24 гравців, викликаних для підготовки та участі у відбірному матчі чемпіонату світу–2018 проти збірної Фінляндії та товариському – з командою Сербії.