А.Шевченко довызвал футболиста донецкого "Шахтера" В.Коваленко

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко пригласил на сбор перед квалификационным матчем чемпионата мира 2018 года против Финляндии и товарищеской игрой против Сербии полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко, передает УНН со ссылкой на ФФУ.