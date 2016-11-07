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15 марта, 19:03 • 111981 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157342 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132215 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125144 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109758 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103989 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100442 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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А.Шевченко довызвал футболиста донецкого "Шахтера" В.Коваленко

Киев • УНН

 • 7592 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко пригласил на сбор перед квалификационным матчем чемпионата мира 2018 года против Финляндии и товарищеской игрой против Сербии полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко, передает УНН со ссылкой на ФФУ.

А.Шевченко довызвал полузащитника "горняков" В.Коваленко, который станет 25 игроком национальной сборной.

Сбор национальной команды начнется 7 ноября.

Напомним, главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 24 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочном матче чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии и товарищеском - с командой Сербии.

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