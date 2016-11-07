А.Шевченко довызвал футболиста донецкого "Шахтера" В.Коваленко
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Главный тренер национальной сборной команды Украины Андрей Шевченко пригласил на сбор перед квалификационным матчем чемпионата мира 2018 года против Финляндии и товарищеской игрой против Сербии полузащитника донецкого "Шахтера" Виктора Коваленко, передает УНН со ссылкой на ФФУ.
А.Шевченко довызвал полузащитника "горняков" В.Коваленко, который станет 25 игроком национальной сборной.
Сбор национальной команды начнется 7 ноября.
Напомним, главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко объявил список из 24 игроков, вызванных для подготовки и участия в отборочном матче чемпионата мира-2018 против сборной Финляндии и товарищеском - с командой Сербии.