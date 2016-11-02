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А.Рева: підвищення мінімальної зарплати забезпечить стабільний прожитковий мінімум

А.Рева: підвищення мінімальної зарплати забезпечить стабільний прожитковий мінімум

Київ • УНН

 • 9200 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Підвищення мінімальної заробітної платні вирівняє прожитковий мінімум і перший тарифний розряд. Про це під час спілкування з журналістами в кулуарах Кабінету міністрів заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.

“Потрібно встановити перший тарифний розряд на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Він у нас з 1 грудня буде 1600 грн — юридично встановлений, але мінімальна зарплата піде вверх, а прожитковий мінімум і перший тарифний розряд будуть рухатись паралельно, вперше в історії нашої країни”, — зазначив А.Рева.

Також він додав, що раз на рік будем встановлюватись перший тарифний розряд на рівні прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, Уряд збирається у 2017 році довести мінімальну зарплату до рівня 3200 грн.

Як повідомляв УНН, збільшення мінімальної заробітної плати відповідає загальному балансу бюджету та не спричинить інфляції.

Українські Національні Новини

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