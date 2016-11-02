А.Рева: повышение минимальной зарплаты обеспечит стабильный прожиточный минимум

"Нужно установить первый тарифный разряд на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Он у нас с 1 декабря будет 1600 грн - юридически установлен, но минимальная зарплата пойдет вверх, а прожиточный минимум и первый тарифный разряд будут двигаться параллельно, впервые в истории нашей страны", - отметил А.Рева.

Также он добавил, что раз в год будет устанавливаться первый тарифный разряд на уровне прожиточного минимума.

Напомним, Правительство собирается в 2017 году довести минимальную зарплату до уровня 3200 грн.

Как сообщал УНН, увеличение минимальной заработной платы соответствует общему балансу бюджета и не вызовет инфляции.