А.Рева: повышение минимальной зарплаты обеспечит стабильный прожиточный минимум
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Повышение минимальной заработной платы выровняет прожиточный минимум и первый тарифный разряд. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Кабинета министров заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН.
"Нужно установить первый тарифный разряд на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Он у нас с 1 декабря будет 1600 грн - юридически установлен, но минимальная зарплата пойдет вверх, а прожиточный минимум и первый тарифный разряд будут двигаться параллельно, впервые в истории нашей страны", - отметил А.Рева.
Также он добавил, что раз в год будет устанавливаться первый тарифный разряд на уровне прожиточного минимума.
Напомним, Правительство собирается в 2017 году довести минимальную зарплату до уровня 3200 грн.
Как сообщал УНН, увеличение минимальной заработной платы соответствует общему балансу бюджета и не вызовет инфляции.