А.Парубій спростував інформацію щодо п'яти квартир і двох будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій спростував інформацію щодо задекларованого майна, зазначивши, що ЗМІ несправедливо “приписали” йому п’ять квартир і два будинки, через неправильне трактування е-декларації. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.
“Після реєстрації ряд інтернет ЗМІ приписали мені: "п’ять квартир і два будинки“. Це відверта неправда, адже згідно роз’яснення представників Національного агентства з питань запобігання корупції я мав вказати будиночок та землю двічі — один раз як власність дружини, а другий раз — як своє право користування. Фактично, це наша спільна сімейна власність. Тому і виходить, що будиночок один, а в декларації його необхідно вказати двічі”, — роз’яснив Голова ВР.
Крім того, Голова ВР зазначив, що одну квартиру журналісти йому порахували тричі.
“Така сама ситуація і з квартирою батька на 142,6 м2, де ми проживаємо з сім’єю. Власниками цієї квартири є мій батько та рідний брат зі своєю сім’єю — це наша родинна квартира, де я виростав. Але оскільки проживаємо там ми з сім’єю, згідно цієї декларації ми маємо вказати на праві користування для кожного члена нашої сім’ї. Ось і виходить, що ця квартира значиться в декларації тричі”. — додав А.Парубій.
Також А.Парубій опублікував фото будинку, що належить дружині.
Нагадаємо, А.Парубій задекларував майже 350 тис. грн доходів за 2015 рік