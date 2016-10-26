А.Парубий опроверг информацию о пяти квартирах и двух домах

"После регистрации ряд интернет СМИ приписали мне: "пять квартир и два дома". Это откровенная ложь, ведь согласно разъяснению представителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции я должен был указать домик и землю дважды - один раз как собственность жены, а второй раз - как свое право пользования. Фактически, это наша общая семейная собственность. Поэтому и получается, что домик один, а в декларации его необходимо указать дважды", - разъяснил Председатель ВР.

Кроме того, Председатель ВР отметил, что одну квартиру журналисты ему посчитали трижды.

"Такая же ситуация и с квартирой отца на 142,6 м2, где мы проживаем с семьей. Собственниками этой квартиры являются мой отец и родной брат со своей семьей - это наша семейная квартира, где я рос. Но поскольку проживаем там мы с семьей, согласно этой декларации мы должны указать право пользования для каждого члена нашей семьи. Вот и получается, что эта квартира значится в декларации трижды", - добавил А.Парубий.

Также А.Парубий опубликовал фото дома, который принадлежит жене.

Напомним, А.Парубий задекларировал почти 350 тыс. грн доходов за 2015 год.