А.Парубій сподівається, що ВР протягом поточної сесії оновить склад ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що парламент протягом поточної сесії вирішить питання стосовно формування Центральної виборчої комісії. Про це він заявив, виступаючи під час відкриття пленарного засідання, передає кореспондент УНН.
"Я переконаний, що нам слід оновити склад ЦВК. Я вірю, що найближчим часом ми вирішимо це питання", - зазначив він.
Спікер ВР також сподівається, що парламент протягом поточної сесії не буде зволікати з розглядом подань.
Раніше експерт О.Айвазовська заявляла, що ВР зможе проголосувати за новий склад ЦВК не раніше лютого.