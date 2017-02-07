А.Парубий надеется, что ВР в течение текущей сессии обновит состав ЦИК

"Я убежден, что нам следует обновить состав ЦИК. Я верю, что в ближайшее время мы решим этот вопрос", - отметил он.

Спикер ВР также надеется, что парламент в течение текущей сессии не будет тянуть с рассмотрением представлений.

Ранее эксперт О.Айвазовская заявляла, что ВР сможет проголосовать за новый состав ЦИК не раньше февраля.