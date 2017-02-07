А.Парубий надеется, что ВР в течение текущей сессии обновит состав ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент в течение текущей сессии решит вопрос относительно формирования Центральной избирательной комиссии. Об этом он заявил, выступая во время открытия пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
"Я убежден, что нам следует обновить состав ЦИК. Я верю, что в ближайшее время мы решим этот вопрос", - отметил он.
Спикер ВР также надеется, что парламент в течение текущей сессии не будет тянуть с рассмотрением представлений.
Ранее эксперт О.Айвазовская заявляла, что ВР сможет проголосовать за новый состав ЦИК не раньше февраля.