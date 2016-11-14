А.Парубій дав доручення комітету ВР розібратися щодо бійки між депутатами
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій дав доручення парламентському комітету з питань регламенту та організації роботи ВР розібратися з ситуацію з бійкою між депутатами під час засідання Погоджувальної ради. Про це спікер ВР повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Дав доручення регламентному комітету парламенту розібрати ситуацію з бійкою між депутатами під час Погоджувальної ради", - повідомив голова ВР.
Нагадаємо, на засіданні Погоджувальної ради побилися народні депутати Олег Ляшко і Юрій Бойко.