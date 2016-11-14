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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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А.Парубій дав доручення комітету ВР розібратися щодо бійки між депутатами

А.Парубій дав доручення комітету ВР розібратися щодо бійки між депутатами

Київ • УНН

 • 15858 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій дав доручення парламентському комітету з питань регламенту та організації роботи ВР розібратися з ситуацію з бійкою між депутатами під час засідання Погоджувальної ради. Про це спікер ВР повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Дав доручення регламентному комітету парламенту розібрати ситуацію з бійкою між депутатами під час Погоджувальної ради", - повідомив голова ВР.

Нагадаємо, на засіданні Погоджувальної ради побилися народні депутати Олег Ляшко і Юрій Бойко.

Українські Національні Новини

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