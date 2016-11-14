А.Парубий дал поручение комитету ВР разобраться в драке между депутатами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий дал поручение парламентскому комитету по вопросам регламента разобраться с ситуацией с дракой между депутатами во время заседания Согласительного совета. Об этом спикер ВР сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Дал поручение регламентному комитету парламента разобрать ситуацию с дракой между депутатами во время Согласительного совета", - сообщил председатель ВР.
Напомним, на заседании Согласительного совета подрались народные депутаты Олег Ляшко и Юрий Бойко.