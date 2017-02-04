А.Мілевський забив другий гол за російський ФК "Тосно"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Український форвард Артем Мілевський продовжив гольові виступи у міжсезонних товариських поєдинках за російський клуб “Тосно”, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
Екс-футболіст збірної України вийшов на поле в стартовому складі і зумів вразити ворота суперника, відкривши рахунок у протистоянні на 4-й хвилині.
32-річний виконавець отримав передачу від партнера у карному майданчику, на замаху прибрав візаві та відправив м’яч у дальній нижній кут воріт вірменського клубу “Алашкерт”.
У підсумку колектив А.Мілевського тріумфував з результатом 2:0.
Як повідомляв УНН, український нападник оформив перший гол за команду другого за силою чемпіонату Росії — “Тосно”, у товариській грі проти румунської “Політехніки”.