А.Милевский забил второй гол за российский ФК "Тосно"

Экс-футболист сборной Украины вышел на поле в стартовом составе и сумел поразить ворота соперника, открыв счет в противостоянии на 4-й минуте.

32-летний исполнитель получил передачу от партнера в штрафной, на замахе убрал визави и отправил мяч в дальний нижний угол ворот армянского клуба "Алашкерт".

В итоге коллектив А.Милевский торжествовал с результатом 2: 0.

Как сообщал УНН, украинский нападающий оформил первый гол за команду второго по силе чемпионата России - "Тосно", в товарищеской игре против румынской "Политехники".