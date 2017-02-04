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А.Милевский забил второй гол за российский ФК "Тосно"

Киев • УНН

 • 11608 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Украинский форвард Артем Милевский продлил голевые выступления в межсезонных товарищеских поединках за российский клуб "Тосно", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

А.Милевский забил второй гол за российский ФК "Тосно"

Экс-футболист сборной Украины вышел на поле в стартовом составе и сумел поразить ворота соперника, открыв счет в противостоянии на 4-й минуте.

32-летний исполнитель получил передачу от партнера в штрафной, на замахе убрал визави и отправил мяч в дальний нижний угол ворот армянского клуба "Алашкерт".

В итоге коллектив А.Милевский торжествовал с результатом 2: 0.

Как сообщал УНН, украинский нападающий оформил первый гол за команду второго по силе чемпионата России - "Тосно", в товарищеской игре против румынской "Политехники".

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