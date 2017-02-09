А.Меркель зявилась на обкладинці Charlie Hebdo з відрізаною головою М.Шульца

Мартін Шульц, колишній президент Європарламенту і кандидат від соціал-демократів, головний конкурент на майбутніх виборах А.Меркель у бундестаг.

Крім цього, у виданні зображення порівняли із обкладинкою тижневика Der Spiege, який вийшов у суботу, на якій зображено президента США Дональда Трампа в руках із головою статуї свободи.

Нагадаємо, А.Меркель та М.Шульц мають однакову підтримку серед німців.