А.Меркель зявилась на обкладинці Charlie Hebdo з відрізаною головою М.Шульца
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель з'явилась на обкладинці сатиричного французького видання Charlie Hebdo з відрізаною головою Мартіна Шульца. Про це УНН повідомляє з посиланням на Bild.
Мартін Шульц, колишній президент Європарламенту і кандидат від соціал-демократів, головний конкурент на майбутніх виборах А.Меркель у бундестаг.
Крім цього, у виданні зображення порівняли із обкладинкою тижневика Der Spiege, який вийшов у суботу, на якій зображено президента США Дональда Трампа в руках із головою статуї свободи.
Нагадаємо, А.Меркель та М.Шульц мають однакову підтримку серед німців.