А.Меркель появилась на обложке Charlie Hebdo с отрезанной головой М.Шульца
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель появилась на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo с отрезанной головой Мартина Шульца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bild.
Мартин Шульц, бывший президент Европарламента и кандидат от социал-демократов, главный конкурент на предстоящих выборах А.Меркель в бундестаг.
Кроме этого, в издании изображение сравнили с обложкой еженедельника Der Spiege, который вышел в субботу, на котором изображен президент США Дональда Трамп с головой статуи свободы в руках.
Напомним, А.Меркель и М.Шульц имеют одинаковую поддержку среди немцев.