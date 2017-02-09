А.Меркель появилась на обложке Charlie Hebdo с отрезанной головой М.Шульца

Мартин Шульц, бывший президент Европарламента и кандидат от социал-демократов, главный конкурент на предстоящих выборах А.Меркель в бундестаг.

Кроме этого, в издании изображение сравнили с обложкой еженедельника Der Spiege, который вышел в субботу, на котором изображен президент США Дональда Трамп с головой статуи свободы в руках.

Напомним, А.Меркель и М.Шульц имеют одинаковую поддержку среди немцев.