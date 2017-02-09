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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Меркель появилась на обложке Charlie Hebdo с отрезанной головой М.Шульца

Киев • УНН

 • 13701 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель появилась на обложке сатирического французского издания Charlie Hebdo с отрезанной головой Мартина Шульца. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Bild.

А.Меркель появилась на обложке Charlie Hebdo с отрезанной головой М.Шульца

Мартин Шульц, бывший президент Европарламента и кандидат от социал-демократов, главный конкурент на предстоящих выборах А.Меркель в бундестаг.

Кроме этого, в издании изображение сравнили с обложкой еженедельника Der Spiege, который вышел в субботу, на котором изображен президент США Дональда Трамп с головой статуи свободы в руках.

Напомним, А.Меркель и М.Шульц имеют одинаковую поддержку среди немцев.

Украинские Национальные Новости

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