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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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А.Беседін заявив про дуже хорошу атмосферу в збірній України

А.Беседін заявив про дуже хорошу атмосферу в збірній України

Київ • УНН

 • 8446 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Дебютант національної збірної команди України Артем Беседін розповів про появу на полі у "синьо-жовтій" футболці у товариському матчі проти збірної Сербії та висловив сподівання, що це не останній для нього виклик до головної команди країни. Про це інформує УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.

"Завжди приємно виходити на поле, а тим більше – в Харкові при рідних трибунах. Дуже чекав цього дебюту. Зіграти завжди можна краще. Скільки б не забив нападник, завжди є до чого прагнути. Дуже добре, що здобули впевнену перемогу, забивши наприкінці ще один м'яч. Я вважаю, що гру не зіпсував", - розповів гравець атакуючої ланки збірної України.

Також футболіст виокремив гарну атмосферу у колективі та заявив щодо бажання продовжити виступи у команді.

"Дуже хороша атмосфера в команді, присутнє повне взаєморозуміння між тренерами і гравцями. Тренерський штаб добре мене прийняв, команда теж допомогла. Сподіваюся, це перший і не останній мій виклик до збірної", - додав нападник.

Нагадаємо, що в останньому поєдинку календарного року українці обіграли сербів – 2:0.

Українські Національні Новини

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