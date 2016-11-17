А.Беседин заявил об очень хорошей атмосферне в сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Дебютант сборной команды Украины Артем Беседин рассказал о появлении на поле в "сине-желтой" футболке в товарищеском матче против сборной Сербии и выразил надежду, что это не последний для него вызов в главную команду страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
"Всегда приятно выходить на поле, а тем более - в Харькове при родных трибунах. Очень ждал этого дебюта. Сыграть всегда можно лучше. Сколько бы не забил нападающий, всегда есть к чему стремиться. Очень хорошо, что одержали уверенную победу, забив в конце еще один мяч. Я считаю, что игру не испортил ", - рассказал игрок атакующего звена сборной Украины.
Также футболист выделил хорошую атмосферу в коллективе и заявил о желании продолжить выступления в команде.
"Очень хорошая атмосфера в команде, присутствует полное взаимопонимание между тренерами и игроками. Тренерский штаб хорошо меня принял, команда тоже помогла. Надеюсь, это первый и не последний мой вызов в сборную", - добавил нападающий.
Напомним, что в последнем поединке календарного года украинцы обыграли сербов - 2: 0 .