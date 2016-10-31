А.Аваков відвідає Дніпро під час відкриття нового сервісного центру МВС спільно з ЦНАП
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У вівторок, 1 листопада, під час відкриття нового сервісного центру МВС спільно з ЦНАП в Одесі у заході візьмуть участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, мер міста Дніпра Борис Філатов, заступник мера Дніпра Яніка Мерило. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі міської ради.
Міністерство внутрішніх справ України спільно з мерією Дніпра відкриють пілотний проект в Одесі - новий сервісний центр МВС та Центр надання адміністративних послуг, які об'єднаються у одному приміщенні торгівельного комплекса.
Цей центр забезпечений усіма видами необхідного зв’язку, що дозволить на його базі надавати найбільший спектр послуг. Пріоритети у роботі центру – зручність та комфорт громадян, відкритий простір, клієнтоорієнтовані співробітники.