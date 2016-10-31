А.Аваков посетит Днепр во время открытия нового сервисного центра МВД совместно с ЦНАП
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 31 октября. УНН. Во вторник, 1 ноября, во время открытия нового сервисного центра МВД совместно с ЦНАП в Одессе в мероприятии примут участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, мэр города Днепра Борис Филатов, заместитель мэра Днепра Яника Мерил. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе городского совета.
Министерство внутренних дел Украины совместно с мэрией Днепра откроют пилотный проект в Одессе - новый сервисный центр МВД и Центр предоставления административных услуг, которые объединятся в одном помещении торгового комплекса.
Этот центр обеспечен всеми видами необходимой связи, что позволит на его базе оказывать наибольший спектр услуг. Приоритеты в работе центра - удобство и комфорт граждан, открытое пространство, клиентоориентированные сотрудники.