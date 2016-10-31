А.Аваков посетит Днепр во время открытия нового сервисного центра МВД совместно с ЦНАП

Министерство внутренних дел Украины совместно с мэрией Днепра откроют пилотный проект в Одессе - новый сервисный центр МВД и Центр предоставления административных услуг, которые объединятся в одном помещении торгового комплекса.

Этот центр обеспечен всеми видами необходимой связи, что позволит на его базе оказывать наибольший спектр услуг. Приоритеты в работе центра - удобство и комфорт граждан, открытое пространство, клиентоориентированные сотрудники.



