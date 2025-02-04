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94 бойових зіткнення на фронті: де окупанти атакують найактивніше - Генштаб

94 бойових зіткнення на фронті: де окупанти атакують найактивніше - Генштаб

Київ • УНН

 • 30125 перегляди

За добу відбулося 94 бойових зіткнення з російськими військами. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку - 27 спроб наступу.

На передовій відбулося 94 боєзіткнення.  Ворог продовжує найактивніше атакувати на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку терористи 12 разів штурмували у районах Петропавлівки, Піщаного та Загризового. 

На Лиманському напрямку окупанти 4 рази били біля Тернів, Новолюбівки та Ямполівки. 

На Сіверському напрямку триває атака в районі Білогорівки. Крім того, агресори завдали авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах Сіверськ та Закітне.

На Краматорському напрямку точаться 3 бойових зіткнення неподалік Часового Яру, Білої Гори та Предтечиного. 

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували поблизу населених пунктів Кримське, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку 27 разів ворожі сили намагалися бити біля населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку супротивник 6 разів штурмував поблизу Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки.

На Оріхівському напрямку Захисники відбили дві атаки противника біля Новоданилівки та Щербаків. 

На Придніпровському напрямку ворог 8 разів безуспішно атакував у районах Антонівки та Придніпровського. 

97 бойових зіткнень на фронті: Генштаб показав карту бойових дій03.02.25, 08:15 • 36326 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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