97 бойових зіткнень на фронті: Генштаб показав карту бойових дій

97 боїв сталося минулої доби на фронті, понад третина - на Покровському напрямку, ворог активізувався на Куп'янському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні та показали карту бойових дій за 2 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 97 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 63 авіаудари, зокрема, скинув 112 КАБ. Окрім цього, здійснив понад 5800 обстрілів, з них 62 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2725 дронів-камікадзе.

"Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два засоби ППО, засіб РЕБ, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, а також два пункти управління противника", - ідеться у зведенні.

За напрямками ситуація така:

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі населеного пункту Гатище.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 18 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед неподалік Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

Вчора, на Сіверському напрямку, ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки. Успіху не мав.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії у районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 атак агресора у бік Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в районі Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське загарбники здійснили один марний штурм позицій наших захисників.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 12 атак противника, ворог завдав 383 артилерійських обстріли, з них два - із реактивних систем залпового вогню; здійснив 33 авіаційні удари, скинувши 43 КАБ", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

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