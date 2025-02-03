97 боевых столкновений на фронте: Генштаб показал карту боевых действий

За минувшие сутки на фронте произошло 97 боев, более трети - на Покровском направлении, противник активизировался на Купянском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке и показали карту боевых действий за 2 февраля, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 97 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 63 авиаудара, в том числе сбросил 112 КАБ. Кроме того, осуществил более 5800 обстрелов, из них 62 - из реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений 2725 ударных беспилотников.

"Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 18 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, два средства ПВО, средство РЭБ, склад боеприпасов, четыре артиллерийские системы, а также два пункта управления противника", - говорится в сводке.

По направлениям ситуация следующая:

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе населенного пункта Гатище.

На Купянском направлении за сутки произошло 18 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное, Степовая Новоселовка, Богуславка, Загризово, Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Новолюбовки, Макеевки, Ямполя и в направлении Серебрянки.

Вчера, на Сиверском направлении, враг дважды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Ивано-Дарьевки. Успеха не имел.

За минувшие сутки на Краматорском направлении произошло две штурмовые операции в районах населенных пунктов Предтечино и Часов Яр.

На Торецком направлении враг осуществил восемь атак в районах Торецка и Крымского.

На Покровском направлении наши защитники остановили 39 атак агрессора в сторону Зеленого Поля, Тарасовки, Успеновки, Елизаветовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Проминя, Котляровки, Алексеевки, Дачного и Улаклов.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в районе Константинополя.

На Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское захватчики предприняли одну безуспешную атаку позиций наших защитников.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"На Курском направлении за минувшие сутки наши защитники отразили 12 атак противника, враг нанес 383 артиллерийских обстрела, из них два - из реактивных систем залпового огня; осуществил 33 авиаудара, сбросив 43 КАБ", - говорится в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1300 военных и более 170 единиц техники: Генштаб обновил данные о потерях врага