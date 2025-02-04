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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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94 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют активнее всего - Генштаб

94 боевых столкновения на фронте: где оккупанты атакуют активнее всего - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 2690 просмотра

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За сутки произошло 94 боевых столкновения с российскими войсками. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении - 27 попыток наступления.

На передовой произошло 94 боестолкновения.  Враг продолжает активно атаковать на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении продолжается одно боестолкновение недалеко от населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении террористы 12 раз штурмовали в районах Петропавловки, Песчаного и Загрызово. 

На Лиманском направлении оккупанты 4 раза били возле Тернов, Новолюбовки и Ямполовки. 

На Северском направлении продолжается атака в районе Белогоровки. Кроме того, агрессоры нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Северск и Закитное.

На Краматорском направлении идут 3 боевых столкновения неподалеку Часового Яра, Белой Горы и Предтечино. 

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали вблизи населенных пунктов Крымское, Торецк и Щербиновка.

На Покровском направлении 27 раз вражеские силы пытались бить возле населенных пунктов Малиновка, Новополтавка, Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Удачное, Надиевка, Успеновка, Новоалександровка и Дачное.

На Новопавловском направлении противник 6 раз штурмовал вблизи Константинополя, Раздольного и Нового Комара.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили два наступательных действия в направлении Новоселки.

На Ореховском направлении Защитники отбили две атаки противника у Новоданиловки и Щербаков. 

На Приднепровском направлении враг 8 раз безуспешно атаковал в районах Антоновки и Приднепровского. 

97 боевых столкновений на фронте: Генштаб показал карту боевых действий03.02.25, 08:15 • 32650 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

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