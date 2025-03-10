84 боєзіткнення за добу: де окупанти найактивніше атакували позиції ЗСУ

Від початку доби на фронті відбулося 84 боєзіткнення. На Торецькому напрямку агресор 16 разів намагався йти вперед, а на Покровському напрямку ворог 14 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Харківському напрямку Сили оборони відбивали два ворожі штурми поблизу Вовчанська, один бій ще триває. Крім того, ворог завдав авіаційного удару керованими авіабомбами по району Малої Вовчої.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня п’ять разів намагався просунутися до наших позицій в районах Лозової, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Богуславки, отримав відсіч.

Агресор збільшив кількість атак до дев’яти на Лиманському напрямку. Атакував поблизу населених пунктів Нове, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина, Ямполівка, Новолюбівка та Торське, один бій наразі ще триває.

На Сіверському напрямку противник здійснив за сьогодні вже дев’ять атак, вісім з яких українські воїни на даний час відбили. Підрозділи окупантів намагаються йти вперед в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку наші захисники відбивають одну атаку ворога в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку агресор 16 разів намагався йти вперед в районах населених пунктів Дачне, Курдюмівка, Кримське, Дружба, Торецьк та Щербинівка. На даний час триває сім боєзіткнень.

На Покровському напрямку ворог 14 разів розпочинав зіткнення різної інтенсивності. Наші захисники відбили всі атаки в районах населених пунктів Валентинівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Котлярівка, Олексіївка та Андріївка. Авіація противника завдала ударів КАБами по Леонтовичам та Звіровому.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбивали 14 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Скудне, Бурлацьке та в напрямку Веселого. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Гуляйпільському напрямку, в районах Новосілки та Привільного, на даний час завершилось три боєзіткнення, ще три атаки загарбників продовжуються. В той же час авіаударів КАБами та некерованими ракетами зазнали населені пункти Воскресенка, Шевченко, Новодарівка, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку загарбники п’ять разів йшли вперед поблизу Новоданилівки, П’ятихаток та в напрямку Степового, три боєзіткнення досі тривають. Ударів НАРами зазнала Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безуспішну спробу атаки позицій наших захисників. Від авіаудару НАРами постраждало Львове.

На Курщині українські захисники відбили дві атаки загарбників. Крім того, ворог здійснив 14 авіаційних ударів, скинувши 24 КАБ, також завдав 158 артилерійських обстрілів, зокрема десять - із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

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