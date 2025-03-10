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84 боевых столкновения за сутки: где оккупанты наиболее активно атаковали позиции ВСУ

Киев • УНН

 • 17332 просмотра

На различных направлениях фронта произошло 84 боевых столкновения, на Торецком направлении зафиксировано наибольшее количество атак - 16 попыток наступления. Противник активно использовал авиацию и артиллерию, нанося удары КАБами.

84 боевых столкновения за сутки: где оккупанты наиболее активно атаковали позиции ВСУ

С начала суток на фронте произошло 84 боестолкновения. На Торецком направлении агрессор 16 раз пытался продвинуться вперед, а на Покровском направлении враг 14 раз начинал столкновения различной интенсивности, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Харьковском направлении Силы обороны отражали две вражеские атаки возле Волчанска, один бой еще продолжается. Кроме того, враг нанес авиаудар управляемыми авиабомбами по району Малой Волчей.

На Купянском направлении противник в течение дня пять раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах Лозовой, Петропавловки, Степовой Новоселивки и Богуславки, получил отпор.

Агрессор увеличил количество атак до девяти на Лиманском направлении. Атаковал возле населенных пунктов Новое, Грековка, Новомихайловка, Колодязи, Зеленая Долина, Ямполовка, Новолюбовка и Торское, один бой в настоящее время еще продолжается.

На Северском направлении противник осуществил за сегодня уже девять атак, восемь из которых украинские воины на данный момент отразили. Подразделения оккупантов пытаются продвигаться вперед в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники отражают одну атаку врага в сторону Белой Горы.

На Торецком направлении агрессор 16 раз пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Дачное, Курдюмовка, Крымское, Дружба, Торецк и Щербиновка. В настоящее время продолжается семь боестолкновений.

На Покровском направлении враг 14 раз начинал столкновения различной интенсивности. Наши защитники отразили все атаки в районах населенных пунктов Валентиновка, Елизаветовка, Промень, Лысовка, Покровск, Удачное, Котляровка, Алексеевка и Андреевка. Авиация противника нанесла удары КАБами по Леонтовичам и Звировому.

На Новопавловском направлении украинские защитники отражали 14 атак противника возле населенных пунктов Константинополь, Разлив, Скудное, Бурлацкое и в направлении Веселого. Пять боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении, в районах Новоселки и Привольного, в настоящее время завершилось три боестолкновения, еще три атаки захватчиков продолжаются. В то же время авиаударам КАБами и неконтролируемыми ракетами подверглись населенные пункты Воскресенка, Шевченко, Новодаровка, Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении захватчики пять раз шли вперед возле Новоданиловки, Пятихаток и в направлении Степового, три боестолкновения до сих пор продолжаются. Ударов НАРами подверглась Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении враг провел одну безуспешную попытку атаки позиций наших защитников. В результате авиаудара НАРами пострадало Львово.

На Курщине украинские защитники отразили две атаки захватчиков. Кроме того, враг осуществил 14 авиаударов, сбросив 24 КАБ, также нанес 158 артиллерийских обстрелов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

ВСУ за сутки уничтожили более 1000 оккупантов и сотни единиц техники: новые потери РФ08.03.25, 08:54 • 14748 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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