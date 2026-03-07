8 березня в Україні очікується тепла погода без опадів - до +15°
Київ • УНН
Синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів по всій країні. Вдень температура сягне 15 градусів тепла, а вночі очікується до -5.
8 березня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
За прогнозом синоптиків, вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.
Уночі температура повітря становитиме 0–5° морозу. Вдень повітря прогріється до 7–12° тепла, у західних областях – до 15°. На північному сході та сході країни очікується 3–8° тепла.
Також уночі на північному сході місцями можлива ожеледиця.
Погода у Києві
У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.
На Черкащині сталося руйнування шлюзу на річці Тясмин, про підтоплення поки не повідомляли - ОВА07.03.26, 14:04 • 2268 переглядiв