8 березня в Україні очікується тепла погода без опадів - до +15°

$43.810.0050.900.00
ukenru
Ексклюзив
13:30 • 6244 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 14091 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 15010 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 17705 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 38249 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 52424 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 59390 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43826 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 78434 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29911 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+8°
1.7м/с
57%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 10748 перегляди
Польща активувала військову авіацію через ракетну атаку рф на Україну7 березня, 06:17 • 3866 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"7 березня, 07:12 • 11527 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 11946 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5228 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 42532 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 49484 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 78436 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 48257 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 56055 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 3132 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5360 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 12014 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 20072 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 20331 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

8 березня в Україні очікується тепла погода без опадів - до +15°

Київ • УНН

 • 792 перегляди

Синоптики прогнозують мінливу хмарність та відсутність опадів по всій країні. Вдень температура сягне 15 градусів тепла, а вночі очікується до -5.

8 березня в Україні очікується тепла погода без опадів - до +15°

8 березня в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозом синоптиків, вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Уночі температура повітря становитиме 0–5° морозу. Вдень повітря прогріється до 7–12° тепла, у західних областях – до 15°. На північному сході та сході країни очікується 3–8° тепла.

Також уночі на північному сході місцями можлива ожеледиця.

Погода у Києві

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

На Черкащині сталося руйнування шлюзу на річці Тясмин, про підтоплення поки не повідомляли - ОВА07.03.26, 14:04 • 2268 переглядiв

Андрій Тимощенков

СуспільствоПогода та довкілля
Морози в Україні
Укргідрометцентр
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна