8 марта в Украине ожидается теплая погода без осадков - до +15°
Киев • УНН
Синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков по всей стране. Днем температура достигнет 15 градусов тепла, а ночью ожидается до -5.
8 марта в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Подробности
По прогнозу синоптиков, ветер будет переменных направлений со скоростью 3–8 м/с.
Ночью температура воздуха составит 0–5° мороза. Днем воздух прогреется до 7–12° тепла, в западных областях – до 15°. На северо-востоке и востоке страны ожидается 3–8° тепла.
Также ночью на северо-востоке местами возможна гололедица.
Погода в Киеве
В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.
