8 марта в Украине ожидается теплая погода без осадков - до +15°

8 марта в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Подробности

По прогнозу синоптиков, ветер будет переменных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха составит 0–5° мороза. Днем воздух прогреется до 7–12° тепла, в западных областях – до 15°. На северо-востоке и востоке страны ожидается 3–8° тепла.

Также ночью на северо-востоке местами возможна гололедица.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 8-10° тепла.

В Черкасской области произошло разрушение шлюза на реке Тясмин, о подтоплениях пока не сообщали - ОВА