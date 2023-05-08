6 порад як сучасному підприємцю вибрати цифрову касу

Зазвичай, тема фіскалізації завжди складно сприймається підприємцями. Темпи підключення програмних кас почали активно зростати ще з початку 2023 року. Це означає, що свідомі підприємці не відкладають впровадження на останній момент. І розуміють, що рано чи пізно робота повернеться у звичний режим, що передбачає обов'язкове використання фіскальних апаратів та штрафи за порушення. Тож, краще почати без штрафів і спокійно налагодити роботу,— ділиться Іванна Брославська, керівниця сервісу Вчасно.Каса.

Більшість провайдерів ПРРО за рік війни не стояли на місці, розвивали свої продукти, робили їх простішими та кориснішими. Ми ж радимо сьогодні при виборі оптимального для себе рішення звертати увагу на такі моменти:

Проста реєстрація і старт роботи. Підключити програмну касу можна за 10 хвилин . Якщо у вас є електронний ключ, то для початку роботи вам потрібно лише зареєструватись у сервісі і подати з особистого кабінету 3 заявки: 20 ОПП, 1 ПРРО та 5 ПРРО. Деякі сервіси спростили підключення та об’єднали ці три заявки в одну.

Наявність робочого місця касира. Якщо у вас ніколи не було системи обліку, ви користувались таблицями Excel чи іншими програмами, що не мають інтерфейсу для роботи касира — це не проблема. У деяких сервісах, ви зможете відразу в застосунку каси бачити перелік своїх товарів, вести їх облік та видавати чеки. Вам не потрібно вибирати і купувати додаткові програми.

Робота без Інтернету. Якщо у вас офлайн бізнес і ви надаєте послуги чи продаєте товари за будь-яких обставин, вам необхідне програмне РРО з наявністю офлайн режиму. У такому разі ви зможете цілком законно сформувати та видати чек навіть за відсутності підключення до мережі Інтернет.

Мобільність. Якщо ваша діяльність не прив'язана до одного конкретного місця, зверніть увагу на провайдерів, які мають мобільний застосунок. Завдяки цьому ви зможете сформувати та надіслати чек, відкрити, закрити зміну та навіть приймати банківські картки з мобільного телефону або планшету.

Можливість приймати безготівкові оплати. Сьогодні вам не обов’язково купувати чи орендувати банківський термінал, щоб дати можливість покупцям оплатити товари чи послуги. Мобільні застосунки цифрових кас мають функцій оплати по QR-коду. Ви можете надрукувати статичний код або показати з екрану QR-код і клієнт просто його відкаснуєпро. А еквайринг від платіжного сервісу подбає про перерахування коштів на ваш рахунок.

Технічна підтримка та навчання. Щоб почати роботу з касою і розібратись у касовій дисципліні не потрібно мати досвід. Проте необхідно мати під рукою “шпаргалку”, куди можна підглянути чи запитати поради. Тут на допомогу прийде гаряча лінія та технічні спеціалісти. Також, деякі провайдери постійно проводять безкоштовні навчальні та роз’яснювальні вебінари або організовують спеціальні курси. Це все збереже ваші нерви та зекономить час на пошук необхідної інформації

Отже, звертайте увагу на ці критерії при виборі програмного рішення. Не зволікайте до липня чи ще до якоїсь дати. Фіскалізація не зробить ваше життя складнішим, якщо обрати зручний та перевірений сервіс, який повністю задовольнить ваші бізнес-потреби.