6 порад як сучасному підприємцю вибрати цифрову касу

ukru
Ексклюзив
08:30 • 10580 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 22204 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 40030 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 284909 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 383928 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 313401 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 346170 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308744 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223652 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207096 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
84 %
745 мм
Хмарно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 42453 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 42495 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 24385 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 40942 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 20427 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 40030 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 403763 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 546345 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 578792 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 575538 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 5250 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 20427 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209733 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 383928 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 179136 перегляди
Актуальне
6 порад як сучасному підприємцю вибрати цифрову касу

6 порад як сучасному підприємцю вибрати цифрову касу

Київ • УНН

 • 1874246 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. На час дії військового стану, держава пішла назустріч бізнесу та зняла з більшості підприємців відповідальність за порушення при роботі з фіскальним апаратам, в тому числі і за його відсутність. Проте, сьогодні бізнес все активніше готується до відновлення штрафів з 1 липня 2023 року, згідно з новим законопроектом, передає УНН.

Зазвичай, тема фіскалізації завжди складно сприймається підприємцями. Темпи підключення програмних кас почали активно зростати ще з початку 2023 року. Це означає, що свідомі підприємці не відкладають впровадження на останній момент. І розуміють, що рано чи пізно робота повернеться у звичний режим, що передбачає обов'язкове використання фіскальних апаратів та штрафи за порушення. Тож, краще почати без штрафів і спокійно налагодити роботу,— ділиться Іванна Брославська, керівниця сервісу Вчасно.Каса.

Більшість провайдерів ПРРО за рік війни не стояли на місці, розвивали свої продукти, робили їх простішими та кориснішими. Ми ж радимо сьогодні при виборі оптимального для себе рішення звертати увагу на такі моменти:

Проста реєстрація і старт роботи. Підключити програмну касу можна за 10 хвилин . Якщо у вас є електронний ключ, то для початку роботи вам потрібно лише зареєструватись у сервісі і подати з особистого кабінету 3 заявки: 20 ОПП, 1 ПРРО та 5 ПРРО. Деякі сервіси спростили підключення та об’єднали ці три заявки в одну.

Наявність робочого місця касира. Якщо у вас ніколи не було системи обліку, ви користувались таблицями Excel чи іншими програмами, що не мають інтерфейсу для роботи касира — це не проблема. У деяких сервісах, ви зможете відразу в застосунку каси бачити перелік своїх товарів, вести їх облік та видавати чеки. Вам не потрібно вибирати і купувати додаткові програми.

Робота без Інтернету. Якщо у вас офлайн бізнес і ви надаєте послуги чи продаєте товари за будь-яких обставин, вам необхідне програмне РРО з наявністю офлайн режиму. У такому разі ви зможете цілком законно сформувати та видати чек навіть за відсутності підключення до мережі Інтернет.

Мобільність. Якщо ваша діяльність не прив'язана до одного конкретного місця, зверніть увагу на провайдерів, які мають мобільний застосунок. Завдяки цьому ви зможете сформувати та надіслати чек, відкрити, закрити зміну та навіть приймати банківські картки з мобільного телефону або планшету.

Можливість приймати безготівкові оплати. Сьогодні вам не обов’язково купувати чи орендувати банківський термінал, щоб дати можливість покупцям оплатити товари чи послуги. Мобільні застосунки цифрових кас мають функцій оплати по QR-коду. Ви можете надрукувати статичний код або показати з екрану QR-код і клієнт просто його відкаснуєпро. А еквайринг від платіжного сервісу подбає про перерахування коштів на ваш рахунок.

Технічна підтримка та навчання. Щоб почати роботу з касою і розібратись у касовій дисципліні не потрібно мати досвід. Проте необхідно мати під рукою “шпаргалку”, куди можна підглянути чи запитати поради. Тут на допомогу прийде гаряча лінія та технічні спеціалісти. Також, деякі провайдери постійно проводять безкоштовні навчальні та роз’яснювальні вебінари або організовують спеціальні курси. Це все збереже ваші нерви та зекономить час на пошук необхідної інформації

Отже, звертайте увагу на ці критерії при виборі програмного рішення. Не зволікайте до липня чи ще до якоїсь дати. Фіскалізація не зробить ваше життя складнішим, якщо обрати зручний та перевірений сервіс, який повністю задовольнить ваші бізнес-потреби.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПублікації
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73