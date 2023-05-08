6 советов как современному предпринимателю выбрать цифровую кассу

Обычно, тема фискализации всегда сложно воспринимается предпринимателями. Темпы подключения программных касс начали активно расти еще с начала 2023 года. Это означает, что сознательные предприниматели не откладывают внедрение на последний момент. И понимают, что рано или поздно работа вернется в привычный режим, предусматривающий обязательное использование фискальных аппаратов и штрафы за нарушения. Поэтому, лучше начать без штрафов и спокойно наладить работу,— делится , руководитель сервиса Вчасно.Каса.

Большинство провайдеров ПРРО за год войны не стояли на месте, развивали свои продукты, делали их проще и полезнее. Мы же советуем сегодня при выборе оптимального для себя решения обращать внимание на такие моменты:

Простая регистрация и старт работы. Подключить программную кассу можно за 10 минут. Если у вас есть электронный ключ, то для начала работы вам нужно только зарегистрироваться в сервисе и подать из личного кабинета 3 заявки: 20 ОПП, 1 ПРРО и 5 ПРРО. Некоторые сервисы упростили подключение и объединили эти три заявки в одну.

Наличие рабочего места кассира. Если у вас никогда не было системы учета, вы пользовались таблицами Excel или другими программами, которые не имеют интерфейса для работы кассира — это не проблема. В некоторых сервисах, вы сможете сразу в приложении кассы видеть перечень своих товаров, вести их учет и выдавать чеки. Вам не нужно выбирать и покупать дополнительные программы.

Работа без Интернета. Если у вас оффлайн бизнес и вы предоставляете услуги или продаете товары при любых обстоятельствах, вам необходимо программное РРО с наличием оффлайн режима. В таком случае вы сможете вполне законно сформировать и выдать чек даже при отсутствии подключения к сети Интернет.

Мобильность. Если ваша деятельность не привязана к одному конкретному месту, обратите внимание на провайдеров, которые имеют мобильное приложение. Благодаря этому вы сможете сформировать и отправить чек, открыть, закрыть смену и даже принимать банковские карты с мобильного телефона или планшета.

Возможность принимать безналичные оплаты. Сегодня вам не обязательно покупать или арендовать банковский терминал, чтобы дать возможность покупателям оплатить товары или услуги. Мобильные приложения цифровых касс имеют функции оплаты по QR-коду. Вы можете напечатать статический код или показать с экрана QR-код и клиент просто его отсканирует. А эквайринг от платежного сервиса позаботится о перечислении средств на ваш счет.

Техническая поддержка и обучение. Чтобы начать работу с кассой и разобраться в кассовой дисциплине не нужно иметь опыт. Однако необходимо иметь под рукой “шпаргалку”, куда можно подсмотреть или спросить совета. Здесь на помощь придет горячая линия и технические специалисты. Также, некоторые провайдеры постоянно проводят бесплатные учебные и разъяснительные вебинары или организуют специальные курсы. Это все сохранит ваши нервы и сэкономит время на поиск необходимой информации

Итак, обращайте внимание на эти критерии при выборе программного решения. Не медлите до июля или еще до какой-то даты. Фискализация не сделает вашу жизнь сложнее, если выбрать удобный и проверенный сервис, который полностью удовлетворит ваши бизнес-потребности.