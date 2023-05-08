6 советов как современному предпринимателю выбрать цифровую кассу

ukru
13 марта, 19:26 • 82414 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 119676 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 113647 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 113114 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105126 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100542 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111989 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132153 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 176040 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 206949 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 43437 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 27775 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 55244 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 42092 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 87041 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 176040 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 206949 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148089 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154521 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190937 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 78845 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105787 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122579 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158093 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164824 просмотра
Актуальное
6 советов как современному предпринимателю выбрать цифровую кассу

6 советов как современному предпринимателю выбрать цифровую кассу

Киев • УНН

 • 1874242 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. На время действия военного положения, государство пошло навстречу бизнесу и сняло с большинства предпринимателей ответственность за нарушения при работе с фискальным аппаратам, в том числе и за его отсутствие. Тем не менее, сегодня бизнес все активнее готовится к восстановлению штрафов с 1 июля 2023 года, согласно новому законопроекту, передает УНН.

Обычно, тема фискализации всегда сложно воспринимается предпринимателями. Темпы подключения программных касс начали активно расти еще с начала 2023 года. Это означает, что сознательные предприниматели не откладывают внедрение на последний момент. И понимают, что рано или поздно работа вернется в привычный режим, предусматривающий обязательное использование фискальных аппаратов и штрафы за нарушения. Поэтому, лучше начать без штрафов и спокойно наладить работу,— делится , руководитель сервиса Вчасно.Каса.

Большинство провайдеров ПРРО за год войны не стояли на месте, развивали свои продукты, делали их проще и полезнее. Мы же советуем сегодня при выборе оптимального для себя решения обращать внимание на такие моменты:

Простая регистрация и старт работы. Подключить программную кассу можно за 10 минут. Если у вас есть электронный ключ, то для начала работы вам нужно только зарегистрироваться в сервисе и подать из личного кабинета 3 заявки: 20 ОПП, 1 ПРРО и 5 ПРРО. Некоторые сервисы упростили подключение и объединили эти три заявки в одну.

Наличие рабочего места кассира. Если у вас никогда не было системы учета, вы пользовались таблицами Excel или другими программами, которые не имеют интерфейса для работы кассира — это не проблема. В некоторых сервисах, вы сможете сразу в приложении кассы видеть перечень своих товаров, вести их учет и выдавать чеки. Вам не нужно выбирать и покупать дополнительные программы.

Работа без Интернета. Если у вас оффлайн бизнес и вы предоставляете услуги или продаете товары при любых обстоятельствах, вам необходимо программное РРО с наличием оффлайн режима. В таком случае вы сможете вполне законно сформировать и выдать чек даже при отсутствии подключения к сети Интернет.

Мобильность. Если ваша деятельность не привязана к одному конкретному месту, обратите внимание на провайдеров, которые имеют мобильное приложение. Благодаря этому вы сможете сформировать и отправить чек, открыть, закрыть смену и даже принимать банковские карты с мобильного телефона или планшета.

Возможность принимать безналичные оплаты. Сегодня вам не обязательно покупать или арендовать банковский терминал, чтобы дать возможность покупателям оплатить товары или услуги. Мобильные приложения цифровых касс имеют функции оплаты по QR-коду. Вы можете напечатать статический код или показать с экрана QR-код и клиент просто его отсканирует. А эквайринг от платежного сервиса позаботится о перечислении средств на ваш счет.

Техническая поддержка и обучение. Чтобы начать работу с кассой и разобраться в кассовой дисциплине не нужно иметь опыт. Однако необходимо иметь под рукой “шпаргалку”, куда можно подсмотреть или спросить совета. Здесь на помощь придет горячая линия и технические специалисты. Также, некоторые провайдеры постоянно проводят бесплатные учебные и разъяснительные вебинары или организуют специальные курсы. Это все сохранит ваши нервы и сэкономит время на поиск необходимой информации

Итак, обращайте внимание на эти критерии при выборе программного решения. Не медлите до июля или еще до какой-то даты. Фискализация не сделает вашу жизнь сложнее, если выбрать удобный и проверенный сервис, который полностью удовлетворит ваши бизнес-потребности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикапубликации

Обратиться по вопросам размещения рекламы