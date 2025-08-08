$41.460.15
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 29496 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 43401 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 30741 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 64080 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 55090 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 42718 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 34364 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 71872 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25081 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
321 км/год за секунду слави: на автобані ФРН зафіксували екстремальне перевищення швидкості

Київ • УНН

 • 2318 перегляди

У Німеччині Porsche Panamera зафіксовано на швидкості 321 км/год, що на 201 км/год перевищує ліміт. Водію загрожує штраф 900 євро, позбавлення прав на 3 місяці та 2 штрафні бали у системі "Фленсбург".

321 км/год за секунду слави: на автобані ФРН зафіксували екстремальне перевищення швидкості

На німецькому автобані A2 біля Магдебурга автоматичний радар зафіксував Porsche Panamera, що мчав зі швидкістю 321 км/год – на 201 км/год вище дозволеного ліміту. Поліції знадобилось два місяці, аби ідентифікувати порушника, але тепер на нього чекає штраф, заборона на водіння та покарання в системі "Фленсбург", передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Рекорд швидкості – й одразу рекорд відповідальності. У Німеччині, де на частині автобанів справді немає обмежень, цей випадок став виключенням із правил. На ділянці траси A2 біля Магдебурга, де діє ліміт у 120 км/год, радари зафіксували авто, яке летіло зі швидкістю 321 км/год.

Як з’ясувалося пізніше, за кермом був водій Porsche Panamera, і його "політ" зафіксували ще наприкінці травня. Проте лише в липні поліція отримала дані з реєстратора, а вже в серпні вдалося встановити особу порушника.

На водія чекає штраф у розмірі 900 євро, три місяці без прав, а також 2 штрафні бали у системі фіксації порушень "Фленсбург" — своєрідному банку дорожньої репутації водіїв у Німеччині.

Правоохоронці скористались інцидентом, аби нагадати водіям: попри стереотип про "вільну швидкість" на автобанах, все більше ділянок мають обмеження — зокрема з міркувань безпеки, шумового забруднення або погодних умов.

Хоч цей "рейс" на 321 км/год і не призвів до аварії, поліція підкреслює: на таких швидкостях навіть найменша помилка може коштувати життя не лише водієві, а й іншим учасникам руху.

Степан Гафтко

Новини СвітуАвто
Німеччина