321 км/год за секунду слави: на автобані ФРН зафіксували екстремальне перевищення швидкості

На німецькому автобані A2 біля Магдебурга автоматичний радар зафіксував Porsche Panamera, що мчав зі швидкістю 321 км/год – на 201 км/год вище дозволеного ліміту. Поліції знадобилось два місяці, аби ідентифікувати порушника, але тепер на нього чекає штраф, заборона на водіння та покарання в системі "Фленсбург", передає УНН із посиланням на DW.

Деталі

Рекорд швидкості – й одразу рекорд відповідальності. У Німеччині, де на частині автобанів справді немає обмежень, цей випадок став виключенням із правил. На ділянці траси A2 біля Магдебурга, де діє ліміт у 120 км/год, радари зафіксували авто, яке летіло зі швидкістю 321 км/год.

Як з’ясувалося пізніше, за кермом був водій Porsche Panamera, і його "політ" зафіксували ще наприкінці травня. Проте лише в липні поліція отримала дані з реєстратора, а вже в серпні вдалося встановити особу порушника.

На водія чекає штраф у розмірі 900 євро, три місяці без прав, а також 2 штрафні бали у системі фіксації порушень "Фленсбург" — своєрідному банку дорожньої репутації водіїв у Німеччині.

Правоохоронці скористались інцидентом, аби нагадати водіям: попри стереотип про "вільну швидкість" на автобанах, все більше ділянок мають обмеження — зокрема з міркувань безпеки, шумового забруднення або погодних умов.

Хоч цей "рейс" на 321 км/год і не призвів до аварії, поліція підкреслює: на таких швидкостях навіть найменша помилка може коштувати життя не лише водієві, а й іншим учасникам руху.