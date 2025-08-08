321 км/ч за секунду славы: на автобане ФРГ зафиксировали экстремальное превышение скорости
Киев • УНН
В Германии Porsche Panamera зафиксирован на скорости 321 км/ч, что на 201 км/ч превышает лимит. Водителю грозит штраф 900 евро, лишение прав на 3 месяца и 2 штрафных балла в системе "Фленсбург".
На немецком автобане A2 возле Магдебурга автоматический радар зафиксировал Porsche Panamera, мчавшийся со скоростью 321 км/ч – на 201 км/ч выше разрешенного лимита. Полиции понадобилось два месяца, чтобы идентифицировать нарушителя, но теперь его ждет штраф, запрет на вождение и наказание в системе "Фленсбург", передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Рекорд скорости – и сразу рекорд ответственности. В Германии, где на части автобанов действительно нет ограничений, этот случай стал исключением из правил. На участке трассы A2 возле Магдебурга, где действует лимит в 120 км/ч, радары зафиксировали авто, которое летело со скоростью 321 км/ч.
Как выяснилось позже, за рулем был водитель Porsche Panamera, и его "полет" зафиксировали еще в конце мая. Однако только в июле полиция получила данные с регистратора, а уже в августе удалось установить личность нарушителя.
Водителя ждет штраф в размере 900 евро, три месяца без прав, а также 2 штрафных балла в системе фиксации нарушений "Фленсбург" — своеобразном банке дорожной репутации водителей в Германии.
Правоохранители воспользовались инцидентом, чтобы напомнить водителям: несмотря на стереотип о "свободной скорости" на автобанах, все больше участков имеют ограничения — в частности из соображений безопасности, шумового загрязнения или погодных условий.
Хотя этот "рейс" на 321 км/ч и не привел к аварии, полиция подчеркивает: на таких скоростях даже малейшая ошибка может стоить жизни не только водителю, но и другим участникам движения.