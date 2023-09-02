3 вересня: День народження бюстгальтера, День підприємця в Україні

Чоловік винахідниці працював у фірмі, що займалися виробництвом жіночих корсетів. Віе показав перший бюстгальтер своєму керівництву, яке викупило патент за 1500 доларів.

Перші бюстгальтери шили саме з корсетних тканин. На початку 30-х років ХХ століття було виробництво бюстгальтерів з чашечками різного розміру те еластичними бретельками.

За декілька років цей необхідний предмет жіночого гардеробу почали виробляти також і з синтетичних тканин.

В Україні, починаючи, з 1999 року, кожну першу неділю вересня відзначають День підприємця. Саме тоді, до речі, у законодавстві офіційно було закріплено поняття «фізична особа-підприємець».

Незважаючи на повномасштабну російську агресію, саме підприємці продовжують залишатися рушійною силою української економіки. А кількість ФОПів в Україні зростає.

У червні цього року офіційно в Україні було зареєстровано більше двох мільйонів фізичних осіб-підприємців.

Це майже на 300 тисяч більше ніж у 2022 році.

3 вересня - це також День хмарочоса. У цей в 1856 році народився відомий американський архітектор Луїс Генрі Салліван, яка вважають одним з батьків хмарочосів.

Перший хмарочос у світі з’явився у Чикаго у 1885 році. Це була 10-поверхова будівля висотою понад 40 метрів. Її архітектором був архітектор та інженер Вільям Лебарон Дженні. Будівлю знесли у 1931 році.

Нині до категорії хмарочосів відносять будівлі з висотою не менше 150 метрів.

Найвищою будівлею у світі є хмарочос «Бурдж Дубай» в ОАЕ: висота – 828 метрів, 163 поверхи, вартість будівництва – 1,5 мільярди доларів.

Ще сьогодні можна відзначити День відкриття унікальності ДНК .

У 1984 році вчений Алек Джефріс довів унікальність та неповторність спіральної структури цієї молекули.

Це відкриття вивело на новий рівень генетику. Зокрема, дозволило зробити прорив в історичних дослідженнях. За допомогою ДНК-аналізу вчені мають змогу досліджувати походження цілих народів.

За церковним календарем 3 вересня вшановують пам’ять мучениці Домни Нікодимійської.

Домна була язичеською жрицею у Никодимії. Але зацікавилася християнством та прийняла хрещення.

Тоді посилилися гоніння на християн. Домну разом з іншими схопили, жорстоко катували і стратили.

Іменини 3 вересня святкують Домна, Марфа, Олександр, Дорофей, Павло.