3 вересня: День народження бюстгальтера, День підприємця в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Сьогодні, 3 вересня, відзначається День народження бюстгальтера. Саме третього вересня 1914 року американка Карес Кросбі отримала патент на цей винахід, який був зроблений із носових хустинок та кольорових стрічок, пише УНН.
Чоловік винахідниці працював у фірмі, що займалися виробництвом жіночих корсетів. Віе показав перший бюстгальтер своєму керівництву, яке викупило патент за 1500 доларів.
Перші бюстгальтери шили саме з корсетних тканин. На початку 30-х років ХХ століття було виробництво бюстгальтерів з чашечками різного розміру те еластичними бретельками.
За декілька років цей необхідний предмет жіночого гардеробу почали виробляти також і з синтетичних тканин.
В Україні, починаючи, з 1999 року, кожну першу неділю вересня відзначають День підприємця. Саме тоді, до речі, у законодавстві офіційно було закріплено поняття «фізична особа-підприємець».
Незважаючи на повномасштабну російську агресію, саме підприємці продовжують залишатися рушійною силою української економіки. А кількість ФОПів в Україні зростає.
У червні цього року офіційно в Україні було зареєстровано більше двох мільйонів фізичних осіб-підприємців.
Це майже на 300 тисяч більше ніж у 2022 році.
3 вересня - це також День хмарочоса. У цей в 1856 році народився відомий американський архітектор Луїс Генрі Салліван, яка вважають одним з батьків хмарочосів.
Перший хмарочос у світі з’явився у Чикаго у 1885 році. Це була 10-поверхова будівля висотою понад 40 метрів. Її архітектором був архітектор та інженер Вільям Лебарон Дженні. Будівлю знесли у 1931 році.
Нині до категорії хмарочосів відносять будівлі з висотою не менше 150 метрів.
Найвищою будівлею у світі є хмарочос «Бурдж Дубай» в ОАЕ: висота – 828 метрів, 163 поверхи, вартість будівництва – 1,5 мільярди доларів.
Ще сьогодні можна відзначити День відкриття унікальності ДНК .
У 1984 році вчений Алек Джефріс довів унікальність та неповторність спіральної структури цієї молекули.
Це відкриття вивело на новий рівень генетику. Зокрема, дозволило зробити прорив в історичних дослідженнях. За допомогою ДНК-аналізу вчені мають змогу досліджувати походження цілих народів.
За церковним календарем 3 вересня вшановують пам’ять мучениці Домни Нікодимійської.
Домна була язичеською жрицею у Никодимії. Але зацікавилася християнством та прийняла хрещення.
Тоді посилилися гоніння на християн. Домну разом з іншими схопили, жорстоко катували і стратили.
Іменини 3 вересня святкують Домна, Марфа, Олександр, Дорофей, Павло.