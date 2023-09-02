3 сентября: День рождения бюстгальтера, День предпринимателя в Украине

Муж изобретательницы работал в фирме, занимавшейся производством женских корсетов. Вие показал первый бюстгальтер своему руководству, которое выкупило патент за 1500 долларов.

Первые бюстгальтеры шили именно из корсетных тканей. В начале 30-х годов ХХ века было производство бюстгальтеров с чашечками разного размера то эластичными бретельками.

Через несколько лет этот необходимый предмет женского гардероба начали производить также и из синтетических тканей.

В Украине, начиная с 1999 года, каждое первое воскресенье сентября отмечают День предпринимателя. Именно тогда, кстати, в законодательстве официально было закреплено понятие «физическое лицо-предприниматель».

Несмотря на полномасштабную российскую агрессию, именно предприниматели продолжают оставаться движущей силой украинской экономики. А количество ФЛП в Украине растет.

В июне этого года официально в Украине было зарегистрировано более двух миллионов физических лиц-предпринимателей.

Это почти на 300 тысяч больше чем в 2022 году.

3 сентября - это также День небоскреба. В этот в 1856 году родился известный американский архитектор Луис Генри Салливан, который считают одним из отцов небоскребов.

Первый небоскреб в мире появился’в Чикаго в 1885 году. Это было 10-этажное здание высотой более 40 м. Его архитектором был архитектор и инженер Уильям Лебарон Дженни. Здание снесли в 1931 году.

Сейчас к категории небоскребов относят здания с высотой не менее 150 метров.

Самым высоким зданием в мире является небоскрёб «Бурдж Дубай» в ОАЭ: высота – 828 метров, 163 этажа, стоимость строительства – 1,5 миллиарда долларов.

Еще сегодня можно отметить День открытия уникальности ДНК.

В 1984 году ученый Алек Джефрис доказал уникальность и неповторимость спиральной структуры этой молекулы.

Это открытие вывело на новый уровень генетику. В частности, позволило сделать прорыв в исторических исследованиях. С помощью ДНК-анализа ученые могут исследовать происхождение целых народов.

По церковному календарю 3 сентября чтят память мученицы Домны Никодимийской.

Домна была языческой жрицей в Никодимии. Но заинтересовалась христианством и приняла крещение.

Тогда усилились гонения на христиан. Домну вместе с другими схватили, жестоко пытали и казнили.

Именины 3 сентября празднуют Домна, Марфа, Александр, Дорофей, Павел.