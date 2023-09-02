3 сентября: День рождения бюстгальтера, День предпринимателя в Украине

ukru
15:57 • 26616 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13:47 • 64329 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 86086 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 68737 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 71073 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 106660 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 129271 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 162769 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 194267 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137105 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 задержанных и миллион наличными: в Украине провели совместную с ЕС спецоперацию из-за схемы с сall-центром

13 марта, 08:29 • 28976 просмотра
В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

В Кривом Роге обстрелом поврежден сервисный центр Пенсионного фонда: есть раненые

13 марта, 09:01 • 24254 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 102779 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 86844 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 69669 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 162769 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 194267 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 137375 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 144132 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 180858 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 16918 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 69669 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 118040 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153991 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160988 просмотра
Актуальное
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День предпринимателя в Украине

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День предпринимателя в Украине

Киев • УНН

 • 1205792 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Сегодня, 3 сентября, отмечается День рождения бюстгальтера. Именно третьего сентября 1914 года американка Карес Кросби получила патент на это изобретение, которое было сделано из носовых платков и цветных лент, пишет УНН.

Муж изобретательницы работал в фирме, занимавшейся производством женских корсетов. Вие показал первый бюстгальтер своему руководству, которое выкупило патент за 1500 долларов.

Первые бюстгальтеры шили именно из корсетных тканей. В начале 30-х годов ХХ века было производство бюстгальтеров с чашечками разного размера то эластичными бретельками.

Через несколько лет этот необходимый предмет женского гардероба начали производить также и из синтетических тканей.

В Украине, начиная с 1999 года, каждое первое воскресенье сентября отмечают День предпринимателя. Именно тогда, кстати, в законодательстве официально было закреплено понятие «физическое лицо-предприниматель».

Несмотря на полномасштабную российскую агрессию, именно предприниматели продолжают оставаться движущей силой украинской экономики. А количество ФЛП в Украине растет.

В июне этого года официально в Украине было зарегистрировано более двух миллионов физических лиц-предпринимателей.

Это почти на 300 тысяч больше чем в 2022 году.

3 сентября - это также День небоскреба. В этот в 1856 году родился известный американский архитектор Луис Генри Салливан, который считают одним из отцов небоскребов.

Первый небоскреб в мире появился’в Чикаго в 1885 году. Это было 10-этажное здание высотой более 40 м. Его архитектором был архитектор и инженер Уильям Лебарон Дженни. Здание снесли в 1931 году.

Сейчас к категории небоскребов относят здания с высотой не менее 150 метров.

Самым высоким зданием в мире является небоскрёб «Бурдж Дубай» в ОАЭ: высота – 828 метров, 163 этажа, стоимость строительства – 1,5 миллиарда долларов.

Еще сегодня можно отметить День открытия уникальности ДНК.
В 1984 году ученый Алек Джефрис доказал уникальность и неповторимость спиральной структуры этой молекулы.

Это открытие вывело на новый уровень генетику. В частности, позволило сделать прорыв в исторических исследованиях. С помощью ДНК-анализа ученые могут исследовать происхождение целых народов.

По церковному календарю 3 сентября чтят память мученицы Домны Никодимийской.

Домна была языческой жрицей в Никодимии. Но заинтересовалась христианством и приняла крещение.
Тогда усилились гонения на христиан. Домну вместе с другими схватили, жестоко пытали и казнили.

Именины 3 сентября празднуют Домна, Марфа, Александр, Дорофей, Павел.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

УНН Lite

Обратиться по вопросам размещения рекламы