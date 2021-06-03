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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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3 червня: сьогодні Всесвітній день велосипеда

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Сьогодні, 3 червня, у світі відзначають Всесвітній день велосипеда, День народження парашута  та Всесвітній день клишоногості. Віряни в цей день шанують рівноапостольну царицю Олену Константинопольську, пише УНН.

3 червня: сьогодні Всесвітній день велосипеда

Свята

Святкування Всесвітнього дня велосипеда щорічно 3 червня було засноване резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 12 квітня 2018 року. Ініціатором заснування свята став соціолог Лешек Сібільський разом зі своїми студентами.

Сібільский та його учні провели медіакампанію, в якій намагались звернути увагу на велосипед не лише як на засіб поліпшення фізичного і психічного здоров’я, але й на формування в суспільстві культури руху на велосипеді та підвищення безпеки на дорозі.

Співавторами документу виступили 56 країн світу. Таким чином, ООН закликала держави приділяти велосипеду належне місце в стратегіях розвитку регіонів.

Найбільшим попитом велосипеди користуються у Нідерландах (їх має 90% населення). Після Нідерландів йде Данія, де цей транспорт має понад 80% людей. На третьому місці — Німеччина, де на велосипедах їздять більше 75% мешканців.

Зокрема, 3 червня святкують День народження парашута.

Так, у 1785 році французький вчений Франсуа Бланшар продемонстровав перший парашут у Лондоні.

Зокрема, 3 червня відзначають Всесвітній день клишоногості.

Вроджена м’язова клишоногість — одна з найбільш поширених вроджених вад і становить 0,5-2% випадків на 1000 пологів. Трапляється вона частіше у хлопчиків і у 60% буває двобічною, а в 10% поєднується з іншими вродженими вадами: кривошиєю, дисплазією кульшових суглобів, синдактилією та ін.

Вроджена клишоногість є поліетіологічним захворюванням. В даний час не виявлено однозначних причин клишоногості, у зв’язку з чим складно проводити профілактику даного захворювання. Діагностують дане порушення і діагноз “вроджена клишоногість” зазвичай ставиться відразу після народження дитини вже в пологовому будинку. Також для уточнення діагнозу використовують:

  • УЗД — дозволяє побачити стан хрящів стопи;
  • КТ — режим 3D реконструкції;
  • Рентгенограма стоп — вивчається проекція стоп.

Релігійні свята

Сьогодні віряни шанують пам’ять рівноапостольного царя Костянтина та його матері цариці Олени.

Цариця Олена була християнкою, тому свого сина — майбутнього правителя всієї Римської імперії Костянтина — виростила у повазі до християнської релігії.

Ставши правителем Західної частини Римської імперії, Костянтин видав в 313 році Міланський едикт про віротерпимість, а в 323 році, коли він зацарював як єдиний імператор над усією Римською імперією, поширив дію Міланського едикту і на всю Східну частину імперії. Після трьохсот років гонінь християни вперше отримали можливість відкрито сповідувати свою віру в Христа.

Костянтин переніс свою столицю з Рима на схід, у місто Візантію , яка і була перейменована в Константинополь.

У цей день іменини святкують Олена, Костянтин, Касьян, Кирило, Феодор, Кассіан, Михайло та Ярослав.

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