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3 июня: сегодня Всемирный день велосипеда

Киев • УНН

 • 67219 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Сегодня, 3 июня, в мире отмечают Всемирный день велосипеда, День рождения парашюта и Всемирный день плоскостопия. Верующие в этот день почитают равноапостольной царице Елену Константинопольскую, пишет УНН.

3 июня: сегодня Всемирный день велосипеда

Праздники

Празднование Всемирного дня велосипеда ежегодно 3 июня, было основано резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 апреля 2018 года. Инициатором основания праздника стал социолог Лешек Сибильский вместе со своими студентами.

Сибилский и его ученики провели медиакампанюия, в которой пытались обратить внимание на велосипед не только как на средство улучшения физического и психического здоровья, но и на формирование в обществе культуры движения на велосипеде и повышение безопасности на дороге.

Соавторами документа выступили 56 стран мира. Таким образом, ООН призвала государства уделять велосипеда должное место в стратегиях развития регионов.

Наибольшим спросом велосипеды пользуются в Нидерландах (их имеет 90% населения). После Нидерландов идет Дания, где этот транспорт имеет более 80% людей. На третьем месте — Германия, где на велосипедах ездят более 75% жителей.

В частности, 3 июня празднуют День рождения парашюта.

Так, в 1785 году французский ученый Франсуа Бланшар продемонстровав первый парашют в Лондоне.

В частности, 3 июня отмечают Всемирный день плоскостопия.

Врожденная мышечная косолапость — одна из наиболее распространенных врожденных пороков и составляет 0,5-2% случаев на 1000 родов. Случается она чаще у мальчиков и у 60% бывает двусторонней, а в 10% сочетается с другими врожденными пороками: кривошеей, дисплазией тазобедренных суставов, синдактилией и др.

Врожденная косолапость является полиэтиологическое заболеванием. В настоящее время не обнаружено однозначных причин плоскостопия, в связи с чем сложно проводить профилактику данного заболевания. Диагностируют данное нарушение и диагноз “врожденная косолапость” обычно относится сразу после рождения ребенка уже в роддоме. Также для уточнения диагноза используют:

  • УЗИ — позволяет увидеть состояние хрящей стопы;
  • КТ — режим 3D реконструкции;
  • Рентгенограмма стоп — изучается проекция стоп.

Религиозные праздники

Сегодня верующие чтят память равноапостольного царя Константина и его матери царицы Елены.

Царица Елена была христианкой, потому своего сына — будущего правителя всей Римской империи Константина — вырастила в уважении к христианской религии.

Став правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.

Константин перенес свою столицу из Рима на восток, в город Византию, которая и была переименована в Константинополь.

В этот день именины празднуют Елена, Константин, Касьян, Кирилл, Феодор, Кассиан, Михаил и Ярослав.

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