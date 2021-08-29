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29 серпня святкують Горіховий спас та День шахтаря

29 серпня святкують Горіховий спас та День шахтаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Сьогодні, 29 серпня, православна церква святкує Третій Спас, Горіховий Спас, або Перенесення Нерукотворного образа Господа нашого Ісуса Христа. А у світі відзначають Міжнародний день дій проти ядерних випробувань та День шахтаря, пише УНН.

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань

29 серпня світ відзначає Міжнародний день дій проти ядерних випробувань. Він був затверджений в грудні 2009 року на 64-й сесії Генеральної асамблеї ООН та має на меті активізувати зусилля ООН, світових держав, міжнародних та неурядових організацій щодо припинення ядерних випробувань.

Ініціатором Дня став Казахстан, який саме 29 серпня 1991 року закрив головний ядерний полігон СРСР під Семипалатинськом. Упродовж багатьох років Казахстан (тоді ще союзна республіка) потерпав від ядерних випробувань та їхніх наслідків.

З 1945 року в світі було здійснено понад 2 тисячі випробувань ядерної та термоядерної зброї. На території України таких випробувальних вибухів було два – у 1972 році (Красноградський район Харківської області) та в 1979 році (шахта Юнком на Донеччині).

ООН закликає цього Дня світову спільноту солідаризуватися задля припинення будь-яких ядерних випробувань, адже людський досвід та історія продемонстрували нам жахливі й трагічні наслідки випробувань ядерної зброї.

День шахтаря

Сьогодні в Україні відзначається професійне свято День шахтаря. Це дуже важлива і важка професія, адже вони добувають вугілля для всієї країни. Саме тому в останню неділю літа заведено вітати та вшановувати тих, хто вибрав цей вид діяльності.

Професійне свято засновано в 1993 році, указом президента Леоніда Кучми. У цей день варто вшановувати працю шахтарів і привітати знайомих представників професії.

Релігійні свята

29 серпня - церковне свято Перенесення Нерукотворного образа Господа нашого Ісуса Христа - найвідомішої ікони Спасителя. Свято завжди припадає на наступний день після Успіння Богородиці та завершує серпневі свята і річні церковні свята. Від вересня в церкві починається новий календарний рік.

У неділю, 29 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Ганна, Герасим, Лаврентій, Степан, Яків.​

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