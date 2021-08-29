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29 августа празднуют Ореховый спас и День шахтера

29 августа празднуют Ореховый спас и День шахтера

Киев  •  УНН

 • 34851 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Сегодня, 29 августа, православная церковь празднует Третий Спас, Ореховый Спас, или Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа. А в мире отмечают Международный день действий против ядерных испытаний и День шахтера, пишет УНН.

Международный день действий против ядерных испытаний

29 августа мир отмечает Международный день действий против ядерных испытаний. Он был утвержден в декабре 2009 года на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и имеет целью активизировать усилия ООН, мировых государств, международных и неправительственных организаций о прекращении ядерных испытаний.

Инициатором Дня стал Казахстан, именно он 29 августа 1991 закрыл главный ядерный полигон СССР под Семипалатинском. На протяжении многих лет Казахстан (тогда еще союзная республика) страдал от ядерных испытаний и их последствий.

С 1945 года в мире было осуществлено более 2 тысяч испытаний ядерного и термоядерного оружия. На территории Украины таких испытательных взрывов было два — в 1972 году (Красноградский район Харьковской области) и в 1979 году (шахта Юнком в Донецкой области).

ООН призывает этого Дня мировое сообщество солидаризироваться для прекращения любых ядерных испытаний, ведь человеческий опыт и история продемонстрировали нам ужасные и трагические последствия испытаний ядерного оружия.

День шахтера

Сегодня в Украине отмечается профессиональный праздник День шахтера. Это очень важная и трудная профессия, ведь они добывают уголь для всей страны. Именно поэтому в последнее воскресенье лета принято приветствовать и чествовать тех, кто выбрал этот вид деятельности.

Профессиональный праздник учрежден в 1993 году, указом президента Леонида Кучмы. В этот день стоит почитать труд шахтеров и поздравить знакомых представителей профессии.

Религиозные праздники

29 августа — церковный праздник Перенесение Нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа — известной иконы Спасителя. Праздник всегда приходится на следующий день после Успения Богородицы и завершает августовские праздники и летние церковные праздники. С сентября в церкви начинается новый календарный год.

В воскресенье, 29 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Анна, Герасим, Лаврентий, Степан, Яков.

Украинские Национальные Новости

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