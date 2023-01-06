29 людей було вбито при арешті сина мексиканського наркобарона

Деталі

Овідіо Гусман на прізвисько «Ель Ратон» допомагав керувати операціями свого батька з того часу, як колишній глава картеля Сіналоа був екстрадований до США у 2017 році.

Уряд заявив, що 32-річного чоловіка затримали в четвер у північно-західному місті Куліакан і доставили до Мехіко на військовому літаку після шести місяців розвідувальної роботи з його розшуку.

«Десять військовослужбовців... на жаль, загинули під час виконання службових обов'язків», — заявив журналістам міністр оборони Луїс Кресенсіо Сандоваль, додавши, що в ході операції також було вбито 19 «порушників закону». Ще 35 військовослужбовців отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані, а 21 бойовика затримано.

Сандоваль додав, що пасажирський літак, який збирався вилетіти з аеропорту Куліакана, а також два літаки мексиканських ВПС були збиті, коли члени картелю Сіналоа почали запеклий наступ, щоб врятувати свого захопленого боса.

Сполучені Штати раніше оголосили винагороду в розмірі до 5 мільйонів доларів за інформацію, що приведе до затримання Овідіо Гусмана.

Доповнення

Ель Чапо відбуває довічне ув'язнення у США за ввезення в країну сотень тонн наркотиків протягом 25 років. Однак його картель залишається одним із наймогутніших у Мексиці. Вашингтон звинувачує його у використанні опіоїдної епідемії шляхом продажу населенню фентанілу, синтетичного наркотику, який приблизно в 50 разів сильніший за героїн.

За даними Державного департаменту США, Овідіо Гусман та один з його братів звинувачуються у нагляді за майже дюжиною лабораторій з виробництва метамфетаміну в Сіналоа, а також у змові з метою поширення кокаїну та марихуани.

У Мексиці було зареєстровано понад 340 000 вбивств з того часу, як у 2006 році уряд викликав суперечки про розгортання армії для боротьби з наркокартелями, у більшості з яких звинувачували злочинні угруповання.