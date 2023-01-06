29 человек были убиты при аресте сына мексиканского наркобарона

Детали

Овидио Гусман по прозвищу «Эль Ратон» помогал руководить операциями своего отца с тех пор, как бывший глава картеля Синалоа был экстрадирован в США в 2017 году.

Правительство заявило, что 32-летнего мужчину задержали в четверг в северо-западном городе Кулиакан и доставили в Мехико на военном самолете после шести месяцев разведывательной работы по его розыску.

«Десять военнослужащих... к сожалению, погибли при исполнении служебных обязанностей», — заявил журналистам министр обороны Луис Кресенсио Сандоваль, добавив, что в ходе операции также были убиты 19 «нарушителей закона». Еще 35 военнослужащих получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, а 21 боевик задержан.

Сандоваль добавил, что пассажирский самолет, который собирался вылететь из аэропорта Кулиакана, а также два самолета мексиканских ВВС были сбиты, когда члены картеля Синалоа начали ожесточенное наступление, чтобы спасти своего захваченного босса.

Соединенные Штаты ранее объявили вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке Овидио Гусмана.

Дополнение

Эль Чапо отбывает пожизненное заключение в США за ввоз в страну сотен тонн наркотиков в течение 25 лет. Однако его картель остается одним из самых могущественных в Мексике. Вашингтон обвиняет его в использовании опиоидной эпидемии путем продажи населению фентанила, синтетического наркотика, который примерно в 50 раз сильнее героина.

По данным Государственного департамента США, Овидио Гусман и один из его братьев обвиняются в надзоре за почти дюжиной лабораторий по производству метамфетамина в Синалоа, а также в сговоре с целью распространения кокаина и марихуаны.

В Мексике было зарегистрировано более 340 000 убийств с тех пор, как в 2006 году правительство вызвало споры о развертывании армии для борьбы с наркокартелями, в большинстве из которых обвинялись преступные группировки.