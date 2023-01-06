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29 человек были убиты при аресте сына мексиканского наркобарона

Киев • УНН

 • 728091 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Десять солдат и 19 подозреваемых в совершении уголовных преступлений погибли во время масштабной операции по аресту сына заключенного наркоторговца Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, сообщило в пятницу правительство Мексики. Об этом УНН информирует со ссылкой на AFP.

29 человек были убиты при аресте сына мексиканского наркобарона

Детали

Овидио Гусман по прозвищу «Эль Ратон» помогал руководить операциями своего отца с тех пор, как бывший глава картеля Синалоа был экстрадирован в США в 2017 году.

Правительство заявило, что 32-летнего мужчину задержали в четверг в северо-западном городе Кулиакан и доставили в Мехико на военном самолете после шести месяцев разведывательной работы по его розыску.

«Десять военнослужащих... к сожалению, погибли при исполнении служебных обязанностей», — заявил журналистам министр обороны Луис Кресенсио Сандоваль, добавив, что в ходе операции также были убиты 19 «нарушителей закона». Еще 35 военнослужащих получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, а 21 боевик задержан.

Сандоваль добавил, что пассажирский самолет, который собирался вылететь из аэропорта Кулиакана, а также два самолета мексиканских ВВС были сбиты, когда члены картеля Синалоа начали ожесточенное наступление, чтобы спасти своего захваченного босса.

Соединенные Штаты ранее объявили вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке Овидио Гусмана.

Дополнение

Эль Чапо отбывает пожизненное заключение в США за ввоз в страну сотен тонн наркотиков в течение 25 лет. Однако его картель остается одним из самых могущественных в Мексике. Вашингтон обвиняет его в использовании опиоидной эпидемии путем продажи населению фентанила, синтетического наркотика, который примерно в 50 раз сильнее героина.

По данным Государственного департамента США, Овидио Гусман и один из его братьев обвиняются в надзоре за почти дюжиной лабораторий по производству метамфетамина в Синалоа, а также в сговоре с целью распространения кокаина и марихуаны.

В Мексике было зарегистрировано более 340 000 убийств с тех пор, как в 2006 году правительство вызвало споры о развертывании армии для борьбы с наркокартелями, в большинстве из которых обвинялись преступные группировки.

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