28 серпня відзначають День авіації України

День авіації України

Це фактично професійне свято всіх авіаторів країни, які несуть військову або цивільну службу на авіапідприємствах та авіалініях. Вперше День авіації України відзначали в 1993 році — після виходу відповідного президентського указу від 16 серпня.

В Україні ефективно функціонує повний авіаційний цикл. У країні створено систему державного регулювання авіації, ведеться підготовка авіаційних кадрів, діють підприємства з виготовлення літаків.

До складу Військово-морських сил України входить морська авіаційна бригада і морська вертолітна ескадрилья. Підготовкою майбутніх авіаторів у країні займаються фахівці кількох навчальних закладів. Зокрема, це Національний Авіаційний Університет, Державна льотна академія України, Національний Аерокосмічний Університет і Міжнародний Авіаційний центр підготовки. Співробітники та курсанти цих вузів і відзначають День авіації України.

Легендою світової авіації вважається український літак “Мрія”.

Релігійні свята

28 серпня віряни святкують вознесіння Богородиці на небо і її возз’єднання з Богом. Свято Успіння Пресвятої Богородиці відноситься до числа дванадесятих, тобто до дванадцяти найбільших християнських свят. Йому передує дуже строгий Успенський піст.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці символізує день закінчення земного життя святої Діви Марії, матері Ісуса Христа, її відхід на небеса та возз’єднання зі своїм сином. Назва “успіння” означає мирну кончину.

У суботу, 28 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Матвій, Олександр, Семен, Федір та Марія.​