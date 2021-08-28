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28 августа отмечают День авиации Украины

28 августа отмечают День авиации Украины

Киев  •  УНН

 • 46782 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Сегодня, 28 августа, отмечают День авиации Украины, а верующие чествуют День Успения Пресвятой Богородицы, пишет УНН.

День авиации Украины

Это фактически профессиональный праздник всех авиаторов страны, которые несут военную или гражданскую службу на авиапредприятиях и авиалиниях. Впервые День авиации Украины отмечали в 1993 году — после выхода соответствующего президентского указа от 16 августа.

В Украине эффективно функционирует полный авиационный цикл. В стране создана система государственного регулирования авиации, ведется подготовка авиационных кадров, действуют предприятия по изготовлению самолетов.

В состав Военно-морских сил Украины входит морская авиационная бригада и морская вертолетная эскадрилья. Подготовкой будущих авиаторов в стране занимаются специалисты нескольких учебных заведений. В частности, это Национальный Авиационный Университет, Государственная летная академия Украины, Национальный Аэрокосмический Университет и Международный Авиационный центр подготовки. Сотрудники и курсанты этих вузов и отмечают День авиации Украины.

Легендой мировой авиации считается украинский самолет “Мрия”.

Религиозные праздники

28 августа верующие празднуют вознесения Христа на небо и ее воссоединение с Богом. Праздник Успения Пресвятой Богородицы относится к числу двунадесятых, то есть до двенадцати величайших христианских праздников. Ему предшествует очень строгий Успенский пост.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы символизирует день окончания земной жизни святой Девы Марии, матери Иисуса Христа, его уход на небеса и воссоединения со своим сыном. Название “успения” означает мирную кончину.

В субботу, 28 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Василий, Матвей, Александр, Семен, Федор и Мария.

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