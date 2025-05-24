24 травня в Україні очікуються дощі та грози майже всюди
Київ • УНН
Вдень 24 травня в Україні, крім південного сходу, пройдуть помірні короткочасні дощі з грозами. У більшості північних, центральних та Одеській областях місцями значні дощі, град та шквали.
У суботу, 24 травня в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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Сьогодні синоптики прогнозують вдень в Україні (крім південного сходу) помірні короткочасні дощі, грози, вдень в більшості північних, центральних та Одеській областях місцями значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.
Температура у західних областях вдень 10-15°; на решті території вдень очікується 21-26°, у Житомирській та Вінницькій областях 17-22°.
На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями, очікуються короткочасні дощі; вдень грози, місцями по області значні дощі.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по області вдень 21-26°; у Києві вдень синоптики прогнозують 23-25°.
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